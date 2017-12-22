Алтайский край больше не платит за транзит электричества в Республику Алтай

Барнаул, , 15:12 — REGNUM За последний год в электроэнергетике Алтайского края произошёл ряд важных изменений. В частности, речь идет о снизившихся на 2,5% единых (котловых) тарифов. По словам первого заместителя правительства Алтайского края Серея Локтева, достичь этого помогло исключение из расходов филиала «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» затрат на транзит электроэнергии по сетям Алтайского края для потребителей Республики Алтай. Ежегодно эти расходы составляли порядка 180 миллионов рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Таким образом, потребители Алтайского края будут платить за электроэнергию по тарифам, в которых не заложены затраты на транзит, которые раньше включались в тариф. Это очень важное решение, к нему шли достаточно долго», — подчеркнул Сергей Локтев.

Он полагает, что пример Алтайского края возможно будет принят на вооружение в других субъектах страны.

Целом за 2017 год ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») инвестировало в развитие энергосистемы Алтайского края порядка 1,5 миллиарда рублей. В соответствии с планом развития региона, энергокомпания реконструировала подстанции 110/10кВ «Славгородская», «Шипуновская», «Пригородная», а также воздушные линии электропередачи 35 кВ «Коминтерн — Полуямки», «Целинное — Мартыново», «Третьяково — Староалейка». Энергетики построили более 100 километров ЛЭП 10 — 0,4 кВ.

Отдельный вектор инвестиционной программы — реализация проектов, направленных на обеспечение энергоснабжения туристического кластера Алтайского края. В 2017 году энергетики создали условия для начала возведения ПС «Белокуриха-2» — построили десятикилометровую воздушную линию электропередачи 10 кВ к строительной площадке. Сейчас компания уже ведет работы по строительству ВЛ 110 кВ до «Белокурихи-2» и подстанций 110/10 кВ «Белокуриха-2» и «Сибирская монета».

"Мы понимаем, что столь динамично развивающемуся региону, как Алтайский край, необходимо все больше энергии для роста экономики и социальной сферы. Дать краю дополнительные мощности — наша приоритетная задача. В 2017 году мы полностью выполнили обязательства перед Правительством Алтайского края и жителями региона. И продолжим активно работать над развитием энергосистемы региона и в 2018 — 2022 годах планируем инвестировать на данные цели более 5,8 млрд рублей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.

Как уже отмечало ИА REGNUM, одной из главных экономических проблем Республики Алтай является ситуация с энергоснабжением. Регион еще несколько лет назад не имел собственных источников генерации электроэнергии и полностью зависел от поставок из соседнего Алтайского края, причем, по сути, по единственной линии.

Ранее для решения проблемы планировалось строительство гидроэлектростанций, однако впоследствии акцент был сделан на развитие солнечной энергетики, тем более что высокогорный Кош-Агачский район для этого отлично подходит — количество солнечных дней в году здесь достигает трехсот.

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