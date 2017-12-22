Минск, , 13:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики, главной целью которого является развитие IT-отрасли в стране. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

«Главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Белоруссию, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт», — говорится в сообщении.

Лукашенко добавил, что второй целью декрета являются инвестиции в будущее, и третьей — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. При этом, по его словам, ведущие экономики мира только присматриваются к этому новому явлению.

«Белоруссия становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», — считает белорусский лидер.

Напомним, декрет о развитии цифровой экономики входит в пакет документов по либерализации экономики Белоруссии. В частности, он предусматривает максимально благоприятные условия для развития технологии блокчейн, а также комплексное правовое регулирование в этой области. Это был последний документ по либерализации, не подписанный президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия на сегодняшний день делает ставку на IT-технологии, в том числе чтобы увеличить объемы торговли с другими странами. По словам специалистов, это позволит нарастить товарооборот и ускорить прохождение границы.

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