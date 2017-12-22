Китай готов реконструировать дорогу в Забайкалье, раз у России денег нет

Чита, , 13:11 — REGNUM Граждане Китая, активно осваивающие лесные угодья через фирмы, оформленные на жителей Забайкалья, хотели бы теперь и по местным дорогам с большим комфортом передвигаться. Ради этого они готовы профинансировать реконструкцию грузового направления международного автомобильного пункта пропуска в Забайкальске. Как следует из сообщения ИА «Чита.ру», на этот шаг местные чиновники решились после того, как Минтранс России отказал в финансировании. Там заявили, что лимиты федеральной программы по улучшению объектов государственной границы на 2012—2021 годы будут ежегодно сокращаться на 35%, и сейчас поставлена задача завершить уже одобренные проекты.

По данным министерства внешнеэкономических связей Забайкальского края, обсуждение возможного сотрудничества обсуждалось с Народным правительством города Манчьжурия на рабочей группе по российско-китайским пунктам пропуска в Пекине. Именно там представители китайской стороны предложили финансирование проекта.

Так как напрямую использовать иностранные инвестиции для подобных проектов запрещает законодательство России, местные чиновники уже выбрали организацию, которая примет из Китая средства и выступит заказчиком, а также определили участок, на котором будет расширено грузовое направление. Средства на предстоящую реконструкцию дороги решено аккумулировать в Фонде развития Забайкальского края.

Общественность Забайкалья, судя по комментариям к новости, данную инициативу восприняла настороженно.

«У кого дороги, у того рычаги давления на экономику. Как пример — Средняя Азия: они разрешили строить дороги китайцам, и те захватили рынок и экономику. И у нас к этому всё идет», — привел довод Анатолий Жеронкин.

Между тем ИА REGNUM уже неоднократно писало о том, что масштабы вырубок леса в Сибири поражает своим размахом. Лесорубы обходят любые запреты.

«Раз запрещено увозить лес в виде кругляка, китайские бизнесмены нашли выход: они начали строить временные пилорамы. Поставят жерди, натянут на них пленку, поставят печку-буржуйку, установят пилораму, тут же валят лес, распиливают его на изделия и вывозят», — пояснил организатор протестов в Прибайкалье Станислав Захаров.

Очевидно, что своим же неосмотрительным решением власти Забайкалья могут еще более усугубить ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская экспансия: на Байкале скупают земли, а на Алтае пилят лес