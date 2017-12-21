В Рубцовске «наступила энергетическая безопасность»

Барнаул, , 07:29 — REGNUM 20 декабря Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила строительство второго нового угольного котла на Южной тепловой станции Рубцовска. Энергетики подошли к завершению второго важнейшего этапа проекта по модернизации системы теплоснабжения города в части создания резерва мощности для качественного снабжения города теплом в условиях замещения Рубцовской ТЭЦ. Как сообщает управление по внешним связям СГК, качество выполненных работ проверили заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, директор дивизиона «Тепло» СГК Игорь Максимов и руководитель алтайского филиала компании Игорь Лузанов.

Делегация осмотрела новые котлы, топливоподачу и обновленный пульт управления. Все оборудование спроектировано и построено с учетом современных требований. Панель приборов и пульт управления новыми котлами выполнены с использованием современных цифровых технологий.

«90% всего оборудования произведено в России, — отметил Игорь Лузанов. — Проект тоже выполнен российским институтом. Сами котлы произведены на территории Алтайского края — Бийским котельным заводом. Они уже сейчас несут ту мощность, которую заявлял завод. Такие котлы построены ими впервые. До этого они выпускали оборудование мощностью не более 20 Гкал/час. Примененное ими решение позволило нам на существующей небольшой площадке построить 60 Гкал/час мощности без строительства дополнительного здания».

Работы по установке двух новых котлов мощностью по 30 Гкал/час каждый завершены в декабре, также построена топливоподача для них. Первый котел находится в эксплуатации с конца ноября 2017 года. Строительство второго котла завершили к 20 декабря, сейчас на нем идут пусконаладочные работы.

«Сегодняшний день можно считать днем наступления энергетической безопасности города Рубцовска, — заявил после осмотра станции Виктор Мещеряков. — Осталось завершить работы на топливоподаче и системе золоудаления. Думаю, к середине февраля мы запустим в промышленную эксплуатацию оба котла. Тогда вопрос с теплоснабжением Рубцовска будет полностью решен. Дальнейшие работы будут вестись для повышения эффективности станции.

Он также обратил внимание, что в силу обстоятельств и отказа в 2016 году собственников Рубцовской ТЭЦ продолжать эксплуатацию станции, энергетикам СГК пришлось вести работы на тепловых сетях и ЮТС в сжатые сроки, чтобы начать отапливать город от одного источника уже в текущем отопительном сезоне и не допустить его срыва.

«В процессе возникали недоработки, которые, в первую очередь, связаны с ускоренными сроками работ, но на данный момент станция полностью готова к несению максимальных нагрузок», — пояснил Виктор Мещеряков.

В рамках визита директор дивизиона «Тепло» СГК отметил, что в ходе проекта произошло некоторое увеличение затрат на его реализацию, по сравнению с изначальными расчетами. В частности, в процессе работ обнаружилось, что на Южной тепловой станции необходимо не только установить новое оборудование, но и провести капитальный ремонт существующих котлов, мазутного хозяйства, подъездных железнодорожных путей, заменить топливоподачу.

«Это уже практически новая станция, — подчеркнул Игорь Максимов. — Конечно, это потребовало дополнительных средств».

После установки котлов проект по модернизации теплоснабжения города вступает в завершающую стадию. В следующем году, на Южной тепловой станции будет установлена новая турбина, которая обеспечит выработку электроэнергии для собственных нужд, что позволит сократить постоянные расходы теплоисточника. Также, по словам представителя СГК, необходимо будет продолжить капитальный ремонт городских тепловых сетей.