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Forbes назвал Фридмана бизнесменом года

Экономика

За 2017 год предприниматель инвестировал в иностранные компании более $5 млрд

Forbes назвал Фридмана бизнесменом года
Носик, Антон Борисович
Михаил Фридман

Москва, 3 января 2018, 11:59 — REGNUM  Журнал Forbes назвал «бизнесменом года» основателя «Альфа-Групп» и крупнейшего акционера люксембургского холдинга LetterOne Михаила Фридмана.

В 2017 году он инвестировал в иностранные компании более $5 млрд, из них более $2 млрд ушло на приобретение LetterOne английской сети здорового питания Holland & Barrett.

Еще $3 млрд Фридман вложил в фонд Pamplona Capital Management, который приобрел американские компании Parexel и BakeMark. Выросли в 2017 году и российские активы бизнесмена.

Так, прогнозируемая прибыль «Альфа-банка» по международным стандартам в 2017 году достигает $527 млн, что больше показателя 2016 г. Кроме того, X5 Retail Group, входящая в «Альфу», догоняет по капитализации одного из лидеров рынка «Магнит». С начала года акции X5 выросли почти на 20%, отмечает издание.

Фридман стал первым российским предпринимателем, которого журнал Forbes выбрал бизнесменом года во второй раз. В 2012 г. Фридман, состояние которого оценивалось в $15 млрд, был выбран как основной организатор сделки по продаже 50% акций ТНК-ВР компании «Роснефть».

В марте 2013 года бизнесмен c партнерами по «Альфа-Групп» за свои 25% ТНК-ВР получили $14 млрд.

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