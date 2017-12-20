Регионы России жалуются на массовый сбой в работе кассовых аппаратов

Москва, , 11:24 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, наблюдаются массовые перебои в работе магазинов и АЗС в ряде регионов России. Привычный режим работы был нарушен из-за сбоя кассовых аппаратов.

Первые сообщения о проблемах в связи с остановкой фискальных регистраторов начали поступать из Владивостока. Также отказали кассовые аппараты и в Барнауле, Новосибирске и Перми.

Всех счастливых обладателей фискального регистратора Штрих-М — 01Ф «с праздником торговли и торжеством системы онлайн касс» на своей странице в соцсети Facebook уже успел поздравить руководитель приморской сети DNS Digital Store Дмитрий Алексеев.

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«Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат», — комментирует Алексеев.

Он отмечает, что ничего нет хуже для продавцов, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни.

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Как выяснилось, проблема связана с некорректной работой микропрограммы в контрольно-кассовой технике. Сейчас неполадки устраняют локально в конкретных торговых точках. По словам источника, связанного с разработкой программного обеспечения для кассовой техники, сбой вряд ли был связан с вирусом, на его устранение уйдет максимум два дня, передаёт краевой информационный канал «Катунь 24». Причем подчеркивается, что возникшие проблемы касаются только техники производства компании «Штрих-М».

Столкнулись с проблемой в работе в связи с остановкой фискальных регистраторов и на ряде АЗС «Газпром нефти». Такие же проблемы возникли у автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти». В настоящий момент работоспособность системы на АЗС восстанавливается.

Добавим, что фискальные регистраторы — это единая система учёта чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены.