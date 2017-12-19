СГК с начала года подключила 11 многоквартирных домов к Барнаульской ТЭЦ

Барнаул, , 07:09 — REGNUM За неполный год Сибирская генерирующая компания (СГК) в Барнауле подключила к теплоснабжению и горячему водоснабжению от барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 11 новых построенных многоквартирных жилых домов и еще 3 административных здания. Как сообщает управлением по внешним связям СГК, суммарная присоединенная тепловая нагрузка всех этих объектов составила более 10 Гкал/час.

Одними из первых к мощностям барнаульских ТЭЦ СГК были подключены жилой комплекс «Тетрис» и многоквартирный жилой дом по ул. Титова, 46Б. Суммарное теплопотребление домов составляет 1,6 Гкал/час, этого будет достаточно, чтобы даже в сильные морозы в квартирах было тепло и комфортно.

Новыми потребителями СГК в Барнауле также стали многоквартирный 24-этажный жилой дом на улице Взлетной, 38, шестнадцатиэтажки на Гущина, 150/4 и 175, Малахова, 79. В центральной части города к мощностям ТЭЦ подключили дома на улицах Профинтерна, 30Б, Пролетарская, 165 и 150, Папанинцев, 119, Крупская, 124. Полным ходом ведутся работы по подключению жилых домов на улицах Балтийская, 99 и Песчаная, 19.

Реализация данных мероприятий осуществляется через договоры подключения к системе теплоснабжения в рамках утвержденной платы за технологическое присоединение. Отметим, наличие технического подключения к сетям горячего водоснабжения и отопления — одно из важнейших условий для введения нового дома в эксплуатацию. Без его соблюдения жильцы не смогут въехать в свои квартиры.

«ТЭЦ, пожалуй, являются одним из самых надежных и экономически выгодных источников тепла, так как работают в режиме когенерации — одновременно вырабатывают два вида энергии — тепловую и электрическую, — рассказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — Кроме того, ежегодно мы проводим большой объем ремонтных работ на оборудовании и сетях, повышая их надежность. В целом же наши станции располагают достаточным резервом мощности, чтобы обогреть практически еще один Барнаул».

Помимо указанных зданий, в этом году тепло от Барнаульской ТЭЦ-3 стали получать бывшие потребители двух городских котельных — на улицах Чкалова, 247а и Интернациональная, 82а. Это 29 многоквартирных домов, 413 частных, 6 социальных учреждений, 72 юридических лица и 6 домов с непосредственной формой управления в центральной части города. Суммарно присоединенная тепловая нагрузка составила 17,3 Гкал/час.

В этом году также реализован проект по организации теплоснабжения тепличного комплекса ОАО «Индустриальный». Тепло от Барнаульской ТЭЦ-3 получает 7-й участок тепличного хозяйства, кроме того, обеспечено резервирование теплоснабжения всех теплиц. В целом ожидаемый прирост тепловой нагрузки барнаульских ТЭЦ составит более чем 40 Гкал/час с учетом замещения котельных и присоединения новых потребителей.