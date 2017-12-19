Алтайская продуктовая корзина остаётся одной из самых дешёвых в Сибири

Барнаул, , 09:16 — REGNUM В ноябре 2017 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Алтайском крае составила 3300,59 руб. или 99% к декабрю 2016 года. Такие данные сегодня, 19 декабря, опубликовал Алтайкрайстат, отметив, что это наибольшее снижение стоимости продуктовой корзины среди регионов Сибири.

Снижение также фиксируется еще в двух регионах: в Туве (99,1%) и Омской области (99,2%).

Напомним, в состав продуктовой корзины входят основные группы продовольствия: мясо‑ и рыбопродукты, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и фрукты. В целом по Сибирскому федеральному округу изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания составило 100,5%, по РФ — 100,8%.

Сдерживанию цен на продовольствие способствует государственная политика импортозамещения. В 2016 году Алтайский край уже выполнил «антикризисный план» в рамках соответствующей программы и разработал новый, долгосрочный.

По словам начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова, отныне самым перспективным форматом поддержки крупных проектов импортозамещения станет механизм специального инвестиционного контракта (сроком до 10 лет). Он предусматривает набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств.

Среди предприятий пищевой промышленности значительные объёмы средств в модернизацию производства и совершенствование технологий вложены группой компаний «Киприно», Рубцовским молочным заводом, заводом «Плавыч», заводом по производству детского питания «Модест», Благовещенским комбинатом молочных продуктов, Поспелихинским молочным комбинатом, Алейским маслосыркомбинатом, Волчихинским маслосырзаводом, предприятиями «Алтайская буренка» и «Холод», Куяганским маслосырзаводом и некоторыми другими.

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По итогам 2015 года Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями). Это показало исследование реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году, проведенное аналитическим центром «Клуба регионов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года стоимость продуктов, входивших в перечень минимального набора, составляла 3452,31 руб., что было на 417,01 руб. ниже, чем в среднем по Сибири и на 387,55 руб. ниже, чем в целом по стране.

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