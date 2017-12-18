Рубцовское подразделение СГК трудоустроило 65 бывших сотрудников ТЭЦ

Рубцовск, Алтайский край, , 08:27 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжает трудоустройство жителей Рубцовска (Алтайский край) на свои предприятия. Как сообщает управление по внешним связям СГК, на сегодняшний день в структурные подразделения холдинга трудоустроено 65 бывших работников Рубцовской ТЭЦ. Всего же в рамках сотрудничества компании с центром занятости населения Рубцовска жителям города было предложено более 150 вакансий, как внутри региона, так и за его пределами.

В рамках реализации проекта модернизации системы теплоснабжения города Рубцовска в этом году на Южной тепловой станции установлено новое оборудование — топливоподача, щит управления, два новых котла, пусконаладка которых идет к завершению. В следующем году на объекте появится турбина — ее поставка ожидается в мае. Появление нового оборудования требует привлечения дополнительного персонала, обладающего необходимой для эксплуатации энергообъектов квалификации. Поэтому при укомплектовании появившихся ставок приоритет был отдан бывшим работникам Рубцовской ТЭЦ.

По состоянию на 15 декабря, в рубцовское подразделение СГК — АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» — принято 65 сотрудников, ранее работавших на городской ТЭЦ. Они заняли должности начальников цехов и смен станции, машинистов котлов и топливоподачи, электрогазосварщиков, слесарей по обслуживанию тепловых сетей, электрослесарей по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений, диспетчеров, весовщиков, бункеровщиков и другие. Отметим, сотрудники, которым предстоит эксплуатировать новое оборудование прошли специальное обучение — 9 человек были направлены на повышение квалификации по специальности «Машинист котлов» в Алтайский транспортный техникум. Всего же за 2017 год было обучено 270 работников рубцовского подразделения СГК.

«Мы провели большую работу по поиску и трудоустройству людей, но все же еще не до конца сформировали коллектив. На сегодня наше штатное расписание состоит из 495 единиц, 7−8 из них пока свободны, — отметил Максим Новов, директор АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс». — Сейчас особое внимание мы стараемся уделять обучению персонала и его адаптации. Проводили специальные мероприятия с участием специалистов HR-подразделения компании. Нам важно, чтобы новые сотрудники чувствовали себя в коллективе спокойно и комфортно».