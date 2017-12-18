Цены на бензин выросли в восьми округах России

Барнаул, , 08:22 — REGNUM Бензин и дизельное топливо подорожали в Алтайском крае. Как сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса, рост цен на бензин составил 18—19 копеек за литр, а на дизельное топливо — 8—27 копеек за литр.

Так, автобензин АИ-92 теперь стоит 38,17 руб./литр, АИ-95 — 40,85 руб./литр. Цена зимнего дизельного топлива составляет 40,48 руб./литр, летнего — 38,72 руб./литр. Средний рост цен по отношению к 10 декабря 2016 года составил от 5 до 10 процентов.

Сообщается о росте цен в восьми округах России. Наибольшее увеличение третью неделю подряд фиксируют в Сибирском федеральном округе. Цены также растут в Северо-Кавказском округе, Уральском, Приволжском, Дальневосточном, Южном, Северо-Западном и Центральном. Изменение цен колеблется от +8 до +27 копеек за литр бензина и от +14 до +40 копеек за литр дизельного топлива.

В большинстве случаев удорожание связывается с появлением более дорогого топлива в соседних округах и на отдельных сетях АЗС. В связи с завершением сезона в нескольких округах отмечено снижение цены летнего дизельного топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алтайскому краю удается сдерживать лидирующие позиции по сдерживанию цен на топливо. Тем не менее рост цен в регионе продолжается, и в большей степени это связывают с влиянием налоговой ставки, а также с сокращением конкуренции. Так, ранее стало известно о том, что в регионе прекратили существование 60 независимых АЗС.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена конкуренции: алтайские операторы АЗС переходят на франчайзинг

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье цена бензина подскочила до 52 рублей за литр