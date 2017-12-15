Для алтайского сыра «Ламбер» закупалось сырьё с антибиотиками?

Рубцовск, Алтайский край, , 12:22 — REGNUM Алтайское региональное управление Россельхознадзора известило о временном ограничении поставок алтайского сыра «Ламбер» в страны Евразийского экономического союза, поскольку в сырье для его производства обнаружились антибиотики тетрациклиновой группы. В ближайшее время специалистам надзорного органа предстоит выяснить у каких предприятий Рубцовский молочный завод закупал сырьё для производства своей продукции. Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова сообщают «Вести-Алтай».

"Мы дали на этот счет поручение краевому управлению ветеринарии: необходимо выяснить откуда поставлялось молоко. Если из Алтайского края — это одна тема. Но сырье могли завезти также из Новосибирской и Омской областей. Мы, со своей стороны, сейчас отрабатываем, кто мог такую продукцию поставить», — пояснил чиновник.

Вместе с тем сами владельцы Рубцовского завода — компания «Пепсико» — заявили, что проверки партий сыра, проведённые в независимых лабораториях, наличие антибиотиков в продукции не подтвердили. Поэтому решение надзорного ведомства, скорее всего, будет оспариваться в суде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовский молочный завод является единственным в России предприятием, где производят сыр «Ламбер». Цех по производству сыра, укомплектованный автоматическим оборудованием немецкой фирмы ALPMA и польской Obram, был построен в 2003 году. Здесь выпускается сыр двух сортов: обычный, 50% жирности, и «Ламбер сливочный», 55% жирности.

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