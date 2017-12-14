Льготные кредиты помогут построить на Алтае первый маргариновый завод

Барнаул, , 10:39 — REGNUM Алтайский гарантийный фонд, призванный обеспечивать равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства ко льготным кредитным ресурсам (посредством предоставления финансовых поручительств), принял положительные решения по трём проектам: «Любава», «Конти» и «Алтай-Кабель». По словам первого заместителя правительства Алтайского края Сергея Локтева, предприятиям это даст возможность привлечь 85 миллионов рублей кредитных средств, в том числе — по федеральной программе стимулирования льготного кредитования субъектов предпринимательства. Общий объём поручительств для названных предприятий составит 50 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что эти деньги помогут в строительстве первого в Алтайском крае завода по производству маргарина (ежемесячный плановый объём его продукции может составлять до полутора тысяч тонн) и модернизации технологических линий в сырном производстве.

Как сообщил ИА REGNUM исполнительный директор фонда Антон Слободчиков, этот «сырный» проект реализуется с частичным финансированием из фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Его общая сумма составляет 60 миллионов рублей.

«По итогам модернизации производства в 2018 году объем выпускаемой продукции запланирован на уровне не менее 4884 тонны в год», — пояснил Антон Слободчиков.

Напомним, Алтайский гарантийный фонд является участником Национальной гарантийной системы и предоставляет поручительства в размере до 25 миллионов рублей. За время работы Фонда поручительствами обеспечены 614 предпринимательских проектов. В настоящее время Фонд имеет достаточный запас гарантийного капитала для оказания поддержки бизнесу в реализации серьёзных инвестиционных проектов: объём его активов превышает 660 миллионов рублей. Банками-партнерами Фонда являются 15 кредитных учреждений, действующих на территории региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года было заявлено о трансформации работы фонда. Речь идёт об объединении на одной площадке всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и организации содействия бизнесу по принципу «единого окна». В гарантийном фонде полагают, что это позволит не только обеспечить необходимую координацию объектов инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства, но и оптимизировать всю работу, значительно сократив издержки.

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