Барнаульские энергетики провели проверку по обращениям горожан

Барнаул, , 09:00 — REGNUM По итогам Единого дня контроля качества теплоснабжения специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) традиционно проводят проверку по поступившим обращениям. Звонки на «прямую линию», которая прошла 6 декабря, не стали исключением. Барнаульским энергетикам за время эфира поступило двенадцать обращений. По трем адресам потребовалась выездная проверка.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в двух обращениях из трех барнаульцы указывали на то, что горячая вода к ним в квартиру поступает недостаточно горячей. Инспекторы Барнаульской тепломагистральной компании произвели замеры температуры ресурса на месте и установили, что показатели в домах по адресам Силикатная, 7а и Власихинская, 154 в норме. В первом случае температура горячей воды при проверке составила 62 градуса, а во втором — 67.

Еще по одному адресу — Мамонтова, 309 — потребители пожаловались на снижение давления в системе горячего водоснабжения дома. Специалисты БТМК на месте проверили состояние теплообменника — именно нарушения в его работе могут влиять на эти параметры. В ходе проверки никаких таких изменений не обнаружили. Чтобы исключить иные причины, энергетики Барнаульской тепломагистральной компании опрессовали данное оборудование, но на нем не обнаружили и утечек. Этот дом специалисты оставили на контроле — спустя некоторое время проверку повторят.

«Предыдущую прямую линию мы проводили на старте отопительного сезона, тогда у горожан было больше вопросов к качеству теплоснабжения. Объяснение тому довольно простое: мы завершали наладку всей системы и оптимизировали температурный и гидравлический режимы, — говорит директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний Александр Гросс. — Сейчас этот этап пройден, и мы не получили жалоб на холод в квартирах. Это самое главное».

В целом, по сравнению с предыдущим днем контроля, количество обращений снизилось почти вдвое. При этом энергетикам звонили не только, чтобы пожаловаться на качество теплоснабжения, но и поблагодарить за реакцию на прошлые обращения. Например, жители дома по адресу Гущина, 154 в предыдущий Единый день контроля пожаловались на то, что у них прохладно. Энергетики оперативно выехали по этому адресу, провели расчеты оптимального объема подачи теплоносителя на данный дом, выдали соответствующее предписание управляющей жильем организации и проследили за тем, чтобы оно было выполнено. В итоге в этот раз жители позвонили, чтобы поблагодарить специалистов за комфорт в доме.