В Забайкалье цена бензина подскочила до 52 рублей за литр

Чита, , 12:28 — REGNUM Вслед за Алтайским краем о значительном подорожании бензина известили власти Забайкальского края. В ходе эфира «ГТРК-Чита» ведущий программы «От первого лица» Игорь Кунгуров озвучил информацию о большом числе сообщений с жалобами телезрителей на высокую цену топлива. К примеру, в Сретенске цена бензина марки АИ-92 превышает уже 46 рублей за литр. На что губернатор Наталья Жданова ответила, что во время муниципального форума к ней обратилась делегация из Борзинского района, где стоимость литра топлива достигла 52 рублей за литр.

Как следует из сообщения сайта «Чита.Ру», в связи этим власти региона уже направили в УФАС по Забайкальскому краю письмо с просьбой усилить контроль за развитием ситуации на розничном рынке моторного топлива в муниципальных районах для недопущения необоснованного роста цен.

«Также региональное правительство попросило антимонопольную службу проверить забайкальских продавцов топлива на возможные нарушения», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Вполне возможно, что цена бензина в Забайкалье стала расти в связи с приостановкой нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Но есть и другие причины. По словам вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, рост этот искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

К тому же большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%. Такой вывод можно сделать из ответа на запрос руководителя Алтайского краевого УФАС Степана Поспелова.

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