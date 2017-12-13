«Российский Алтай». Чуйский тракт назван одной из красивейших дорог

Барнаул, , 11:41 — REGNUM Не только туристы, но и представители зарубежных СМИ все больше восхищаются красотами Алтая. Издание The Calvert Journal, посвященное современной культуре России, Восточной Европы и Средней Азии, недавно включило Чуйский тракт в пятерку красивейших трасс на пространстве стран бывшего «Восточного блока». Об этом информирует официальный сайт Республики Алтай.

Кстати, сами американские журналисты в публикации, посвящённой данному рейтингу Алтайский край и Республику Алтай (там пролегает основная часть Чуйского тракта) обособленно не разделают, обозначая территорию не иначе, как «Российский Алтай». Может быть это и правильно: недавно в СМИ поднялась шумиха из-за публикации, в которой Алтай своей территорией назвали китайцы (сказался недостаток знаний — в братской республике тоже существует территория с таким названием).

Что касается Чуйского тракта, то он действительно прекрасен.

«Начинаясь от Новосибирска, Чуйский тракт простирается почти на 1000 километров до границы с Монголией, он проходит через степь и затем пересекает самые живописные места Алтая. Горные холмы, по сути, начинаются лишь в Республике Алтай и далее, на протяжении 500 километров, ландшафты стремительно меняются, позволяя путешественникам любоваться скалистыми вершинами, ущельями горных рек и даже пустынями», — говорится в статье The Calvert Journal.

В ТОП-5 красивейших дорог бывшего социалистического лагеря попали также Трансфэгэрашское шоссе (горная дорога в Карпатах, соединяющая Валахию и Трансильванию в Румынии и проходящая через горный массив Фэгэраш), трасса, проходящая по побережью Далмации (она соединяет Хорватию и Черногорию), Военно-Грузинская дорога (дорога через Главный Кавказский хребет (соединяет города Владикавказ и Тбилиси, а также Памирский тракт, связывающий Киргизию и Таджикистан).

Напомним, в 2014 году Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии National Geographic. Тогда издание сравнило поездку по Чуйскому тракту с пересечением всей России — настолько колоритна эта трасса. Российский артист и режиссер Игорь Сукачёв даже снял о Чуйском тракте документальный фильм «То что во мне». После завершения работы над ним он стал всем советовать посетить Алтай.

«Чуйский тракт — потрясающая дорога. Можно путешествовать на чём угодно. На Алтае огромное количество разных развлечений для взрослых и детей», — подчеркнул Гарик Сукачев.

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