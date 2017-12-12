СГК стала лидером Национального рейтинга прозрачности закупок

Барнаул, , 13:35 — REGNUM По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок 2017 года Сибирская генерирующая компания вошла в число лидеров в категории «Частные коммерческие заказчики», получив статус «Гарантированная прозрачность». Налаженная система закупочных процедур позволила компании сэкономить более миллиарда рублей. Как сообщает департамент по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), среди 113 коммерческих организаций, участвовавших в рейтинге лишь две компании попали в категорию гарантированной прозрачности — СГК и Трубная металлургическая компания. Всего в рейтинге принимали участие 422 компании в 5 категориях: государственные закупщики федерального уровня, субъекты федерации, муниципальные образования, корпоративные закупщики, деятельность которых регулируется Федеральным законом №223-ФЗ и коммерческие заказчики, действующие в соответствии с собственными регламентами. Оценка участников проводилось по пяти уровням прозрачности — гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая прозрачность, характеризующим зрелость и качество закупочных процессов.

На основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), официальных сайтов заказчиков и анкет каждому участнику было присвоено соответствующее количество баллов. По итогам рейтинга Сибирская генерирующая компания по количеству баллов заняла второе место в категории коммерческих заказчиков и третье место среди всего списка участников.

За год проведено более 4500 процедур закупок, общий объем которых оценивается порядка 40 млрд.руб., без учета закупок технологического топлива. Более половины процедур проведено конкурентными способами закупок. Экономия от проведения процедур закупок составила более 1 млрд. рублей.

Закупки для нужд подконтрольных предприятий Сибирской генерирующей компании проводятся на единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также через единую электронную торговую площадку Росэлторг. Все закупочные процедуры проводятся в строгом соответствии со внутренними регламентами, разработанными на основе федерального законодательства. Информация о текущих закупочных процедурах, их результатах, а также планы и отчеты по закупкам размещены на сайте компании в специальном разделе sibgenco.ru/tenders/.

Сибирская генерирующая компания постоянно совершенствует свою закупочную деятельность, внимательно отслеживает изменения в законодательстве и в части нововведений старается идти на опережение и изучать вопрос еще до момента вступления в силу.

Справка. Национальный рейтинг прозрачности закупок проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Целью проекта является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.

Наряду с СГК в рейтинге принимали участие крупнейшие государственные и частные компании, среди которых «Росатом», «Россети», «Русгидро», «Интер РАО», «Тплюс», «Фортум» и другие.