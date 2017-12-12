Самым успешным регионам России выделено 20 млрд рублей

Москва, , 07:48 — REGNUM Правительство РФ распределило дотации регионам России, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий за 2016 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Дотации в размере 20 млрд рублей поступят в бюджеты 40 субъектов РФ.

Согласно постановлению правительства, в правила предоставления межбюджетных трансфертов были внесены изменения. Так, число поощряемых регионов увеличено с 20 до 40.

Кроме того, размер межбюджетного трансферта будет определяться с учётом численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Средства на поощрение успешных регионов России предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Документ одобрен на заседании правительства РФ 7 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно предлагаемому правительством России проекту федерального бюджета на 2018—2020 годы, в 2018 году в бюджеты субъектов РФ и города Байконур может поступить порядка 1,652 трлн рублей. Из них порядка 804,3 млрд рублей правительством предлагается выделить в качестве дотаций местным бюджетам.

Напомним, в федеральном бюджете 2017 года на межбюджетные трансферты общего характера правительство выделило чуть меньше — 757,4 млрд рублей.

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