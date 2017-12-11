Алтайский край нацелился увеличение экспорта зерновых в Китай

Барнаул, , 13:45 — REGNUM В отсутствие выгодного сбыта зерновых на внутреннем рынке и очевидной удаленностью Алтайского края от морских портов оптимальным вариантом экспорта огромного урожая (на Алтае в этом году вырастили более 5 миллионов тонн) остаётся Китай. О возможности увеличения поставок алтайской продукции железнодорожным транспортом сообщил «Вестям» заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Вейде.

По его словам, всего с начала 2017 года алтайские сельхозпроизводители отправили на экспорт в КНР около 40 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Но увеличение объемов сдерживает нехватка вагонов-зерновозов. Кроме того, подводит логистика: составы контейнеров формируются в Новосибирске — туда зерно и муку нужно доставлять автотранспортом, а это дополнительные расходы.

Вместе с тем Евгений Вейде уверен, что контейнерную площадку можно было бы открыть на железной дороге в Алтайском крае.

«Мы готовы здесь грузить, формировать поезда и отправлять. Я думаю, что в ближайшее время результатом будет, может быть, пробная или даже на регулярной основе отправка в контейнерах», — предположил он.

Известно, что всего с начала года по железной дороге из Алтайского края было вывезено более миллиона тонн зерна и муки. Это на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, китайский продовольственный рынок уже давно стал одним из приоритетных для Алтайского края. Пока, правда — не весь, а только его северная часть — Синьцзян-Уйгурский автономный район, куда алтайские товары попадают транзитом по автомобильным дорогам третьих стран — Казахстана и Монголии. Но очевидно, что даже этот «шелковый путь» весьма выгоден обеим сторонам. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза.

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