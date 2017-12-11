Газпром поможет Алтайскому краю газифицировать порядка 3500 домов

Барнаул, , 13:09 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали сегодня, 11 декабря, ход реализации соглашения о газификации региона в западном и юго-западном направлениях, заключенного с компанией «Газпром» по поручению президента РФ. Как рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела по газификации краевого Минстройтранса Игорь Хроменков, в этом году соответствующий проект финансировался в рамках трех программ: федеральной «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года», краевой «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014 — 2020 годы» и инвестиционной программы публичного АО «Газпром». Подробности сообщает официальный сайт региона.

В текущем году на выделенные средства (общий объем инвестиций из всех источников составил около 1,3 миллиарда рублей) построили 102,3 километра газовых сетей, газифицировали 19 котельных различных мощностей, ввели в эксплуатацию 15 объектов на территории Первомайского, Калманского, Бийского, Советского, Алтайского, Павловского и Косихинского районов края, от которых газифицировали 3250 домов. На будущий год объемы работ планируется увеличить: сдать в эксплуатацию 120 километров газовых сетей, газифицировать 20 котельных и ввести в эксплуатацию 16 объектов газоснабжения. Все это позволит подключиться к газу около 3500 домовладениям.

Говоря о наиболее значимых объектах, сданных в текущем году, Игорь Хроменков назвал полную газификацию двух районных центров Алтайского края: села Советское и Косиха. Помимо этого вступили в активную фазу работы по строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции в селе Ребриха. На объект завезли необходимые материалы и оборудование, осуществляют сварку труб и прокладку газопровода.

По данным министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, от газораспределительной станции «Ребрихинская» будут газифицированы Мамонтовский, Тюменцевский и Топчихинский районы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, газификация Алтайского края осуществляется с 1995 года. В настоящее время построено 4,5 тысячи километров газопроводов, от которых газифицировано природным газом более 120 тысяч квартир и домовладений, а также 1313 котельных различной мощности и форм собственности в 80 населенных пунктах, расположенных на территории 4 городов и 12 районов региона.

До 2020 года «Газпром», в соответствии с соглашением, только в строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Ребрихе инвестирует около 2,5 миллиарда рублей. И, тем не менее, уровень газификации Алтайского края природным газом пока невелик. Газифицировано порядка 20% от запланированного. Это объясняется большой территорией региона и удалённостью населенных пунктов.

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