Цена конкуренции: алтайские операторы АЗС переходят на франчайзинг

Барнаул, , 11:42 — REGNUM Несмотря на общероссийский рост цен на бензин и дизельное топливо, Алтайскому краю удалось сохранить лидирующие позиции по их сдерживанию. Это объясняется стремлением участников регионального топливного рынка не снижать объёмы продаж и обеспечить доступность топлива для населения, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении по предпринимательству и рыночной инфраструктуре.

«В общероссийском рейтинге по итогам ноября 2017 года Алтайский край занял четвёртое место по минимальной стоимости бензина (36,76 руб./л) и второе место — по минимальной стоимости марки Аи-95 (38 руб./л). Среди регионов Сибирского федерального округа данные позиции соответствуют вторым местам», — сообщили чиновники со ссылкой на данные Росстата.

Эту информацию можно считать реакцией властей на опубликованную ранее ИА REGNUM новость с пояснением о том, почему российским автомобилистам не стоит надеяться на дешёвый бензин. Дело не только в динамике мировых цен, росте отраслевых издержек и общих инфляционных процессах в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

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Напомним, в середине ноября 2017 года цены на бензин в России достигли рекордных показателей. Так, цены на АИ-92 с 7 по 13 ноября выросли на 2,3% и достигли отметки 42 850 рублей/т, тонна топлива АИ-95 подорожала на 1,7% — до 44 990 рублей/т.

Меду тем чиновники Алтайского края полагают, что сдерживанию роста цен на рынке ГСМ региона способствовала инвестиционная деятельность. По данным органов местного самоуправления, общее количество АЗС на территории Алтайского края составляет более 500 объектов, из них 70% созданы и обслуживаются независимыми операторами. Объём инвестиций строительство и развитие новых объектов в 2017 году на территории края составил порядка 106 млн рублей (половина из которых приходится на независимых операторов).

«Эффективной формой кооперации крупного и малого бизнеса в сегменте розничных продаж топлива, которая получила распространение в регионе, является франчайзинг. Так, за последние три года в крае открылось 43 АЗС под брендом «Лукойл». В рамках франшизы малый бизнес получает возможность использовать в работе наиболее передовые практики отрасли, современные наработки, единые с сетью стандарты», — пояснили в управлении по предпринимательству и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

Но есть и «обратная сторона медали» — снижение конкуренции. За последние три года в Алтайском крае прекратили существование более 60 независимых АЗС.

«Это более 10% от общего количества станций, не принадлежащих нефтяным компаниям», — заявил руководитель Алтайского топливного союза (АТС) Юрий Матвейко. По его словам, рост искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

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