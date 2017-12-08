Участники конференции молодых энергетиков посетили Барнаульскую ТЭЦ

Барнаул, , 14:15 — REGNUM Участники первой профессиональной конференции молодых энергетиков «Лучшие практики в теплоснабжении», проходившей в столице Алтайского края 6−7 декабря, посетили Барнаульскую ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК). Молодые специалисты семи ведущих энергетических компаний страны увидели работу одной из крупнейших и современных станций Алтайского края, познакомились с подходами к организации производства и применяемыми энергетиками СГК технологиями.

Как отметили в управлении по внешним связям СГК, молодые специалисты крупнейших российских энергетических компаний, пожалуй, стали самыми любознательными и интересующимися гостями Барнаульской ТЭЦ-3 за все время ее существования. Десятки вопросов, предложений и вариантов совершенствования рабочих процессов, переходящих в дискуссию — именно такими запомнились сотрудникам станции участники конференции молодых энергетиков, прибывшие в Барнаул из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля, Ульяновска, Самары, Кирова, Северодвинска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и других городов. Экскурсию для них провел Алексей Макаров, главный инженер ТЭЦ-3. Ему же были адресованы многочисленные вопросы. Особый интерес гостей вызвала организация работы цеха топливоподачи.

«Конечно, принципиального отличия в оборудовании станций, введенных в 80-е годы, нет. Однако мы отметили для себя некоторые моменты, которые можно было бы позаимствовать. Например, мы впервые увидели применение электротолкателей, используемых при подаче вагонов с углем для их разгрузки. Ранее мы видели тросовые тяги и другие технологии, а здесь что-то вроде маленького трамвая. Вернувшись домой, мы обязательно оценим предложения рынка, стоимость этой технологии и посмотрим возможность ее применения на нашем производстве», — поделился планами ведущий экономист дирекции по развитию ПАО «Иркутскэнерго» Александр Игнатович.

Молодые энергетики отметили высокий уровень мастерства и слаженности в работе персонала станции, а также хорошие условия труда, созданные для сотрудников предприятия.

Как ранее отметил директор алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов, энергетикам не жалко делиться своим опытом.

«Мы не конкуренты, мы работаем на энергетику, на экономику страны. Наша задача — поддерживать устойчивое, надежное теплоснабжение городов нашей страны, населения, — подчеркнул руководитель.

Напомним, экскурсия прошла в рамках первой профессиональной конференции молодых энергетиков «Лучшие практики в теплоснабжении», организованной Ассоциацией молодых энергетиков при поддержке Сибирской генерирующей компании и Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии РаПЭ».

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