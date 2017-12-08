Алтайскому краю недостаёт свыше 30% врачей

Барнаул, , 11:38 — REGNUM Алтайское правительство не скрывает, что кадровая проблема в медицине становится всё актуальнее. Сейчас, по данным регионального минздрава, в медицинских учреждениях трудятся свыше 8,5 тысячи врачей и более 22 тысяч специалистов среднего звена. Причём почти треть из них — это пенсионеры, сообщают «Вести-Алтай».

В целом обеспеченность кадрами составляет всего 68%. Наиболее всего алтайские поликлиники и стационары испытывают недостаток в узких специалистах, а также — в терапевтах и педиатрах. По словам министра здравоохранения Алтайского края Ирины Долговой, показатель укомплектованности психиатрами составляет всего 54,7%, онкологами — 44,7%, офтальмологами — 53,2%, фтизиатрами — лишь 40,5%.

«Особенно остро стоит проблема с фтизиатрами, а с введением в строй нового противотуберкулёзного диспансера эта проблема встанет ещё острее», — подчеркнула министр.

Также известно, что власти Бурлинского, Михайловского и ряда других районов Алтайского края, хоть и испытывают дефицит врачей, сами не оказывают никакой социальной поддержки медикам.

Бороться с проблемой кадрового голода должны не только краевые ведомства, но и муниципалитеты, считает губернатор Александр Карлин. В частности, речь идёт о выделении жилья и материальной помощи для медицинских работников. В регионе работают программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». В сельские больницы за 6 лет приехало более тысячи молодых специалистов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичную проблему озвучивали недавно и в правительстве Забайкалья. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

Интересно, что среди главных причин, по которым молодые специалисты расторгают трудовые контракты, названы низкий социальный уровень развития села, отсутствие благоустроенного жилья, ограниченные возможности для досуга.