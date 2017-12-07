Молодые энергетики представили 11 проектов на конференции в Барнауле

Барнаул, , 07:39 — REGNUM 6 декабря в рамках первого дня работы профессиональной конференции молодых энергетиков «Лучшие практики теплоснабжения» состоялись презентации 11 проектов от специалистов ведущих энергетических компаний страны. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), эксперты дали высокую оценку докладам специалистов отрасли.

Наибольшее количество докладов представили сотрудники энергохолдинга «Т Плюс» и Сибирской генерирующей компании, специалисты региональных филиалов от каждой компании привезли по четыре проекта.

Большой интерес коллег вызвали проекты кузбасских энергетиков СГК — доклад Александра Мифтахова на тему повышения качества передачи горячего водоснабжения для потребителей в межотопительный период, а также выступление Вадима Дордина «Оптимизация расходов тепловой сети в результате повышения эффективности работы индивидуальных тепловых пунктов». Красноярец Роман Федосеев посвятил свой доклад модернизации системы температурного контроля генератора ТВВ-165−2 энергоблока №3 Назаровской ГРЭС. Не менее оживленное обсуждение вызвал один из ключевых проектов СГК на Алтае, большая часть которого реализована в этом году. Его презентовал Денис Победимов в докладе «Проект модернизации системы теплоснабжения города Рубцовска: проблемы и решения».

Не менее обширную палитру идей и проектов представили сотрудники филиалов «Т Плюс». Бурную дискуссию вызвал доклад Игоря Ронжина «Дистанционный поиск повреждений в тепловых сетях», речь в нем шла об использовании специально оборудованных дронов для быстрого обнаружения поврежденных участков теплосетей. Вопросы технического усовершенствования систем теплоснабжения и процессов были подняты в проектах Ольги Барминой «Оптимизация теплового узла как ключевой способ повышения эффективности» и Рамиса Галиуллова «Разработка рекомендаций по учету тепловых потерь».

Отметим, не все выступления касались непосредственно производства. Интересный и уже применяемый на практике проект Алексея Белянина «Рейтинговая оценка мотивации работников (сменного персонала)» уже сейчас может быть внедрен в работу многими компаниями.

Олеся Фролова из компании СИБЭКО представила вниманию участников конференции проект на тему «Автоматизация формирования планов ремонтов тепловых сетей», помогающий систематизировать и своевременно актуализировать все изменения, возникающие в ходе реализации ремонтной кампании. Гости из Москвы Тимур Матухнов и Ирина Дугур, являющиеся сотрудниками компании МОЭК, познакомили присутствующих с уже внедренным на производстве проектом «Повторное умягчение сетевой воды».

Команда специалистов «Иркутскэнерго» в лице Алексея Гулина и Александра Игнатовича представила проект «Реконструкция схемы теплоснабжения г. Ангарск с переводом тепловой нагрузки участка №1 на участок ТЭЦ-9». Этот проект особо отметил Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК.

«Уровень дискуссии и самих докладов очень высокий. Например, проблематика, которую подняли коллеги из «Иркутскэнерго» очень близка нашей. Специалисты решают те же вопросы, например, повышения эффективности и надежности систем теплоснабжения города Ангарска и Иркутска путем замещения неэффективного источника, пусть даже своей ТЭЦ, — поделился мнением Игорь Лузанов. — Мы увидели подтверждение того, что проблемы в теплоэнергетике назрели, их нужно решать. И над этим работают специалисты в разных городах».

Модератор конференции Евгений Жуков, заведующий кафедрой котло‑ и реакторостроения АлтГТУ, заметил, что обмен опытом, практикой, личные встречи очень важны, но такие мероприятия несут пользу и для образования. В этот день послушать энергетиков пришли студенты старших курсов профильной кафедры технического университета — они с большим интересом следили за каждым докладом.

«Эта конференция — первая, но она проходит на очень достойном организационном и содержательном уровне. Я бы хотел внести предложение, чтобы она стала традиционной. Действительно есть чем обмениваться, — подчеркнул Андрей Марков, и. о. ректора Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова. — Попрошу, чтобы материалы этой конференции были доведены до соответствующих учебных подразделений нашего университета, а опыт — обобщен. Мы будем способствовать тому, чтобы такие конференции проходили еще и еще».

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