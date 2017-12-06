В Алтайском крае растёт число мигрантов

Барнаул, , 14:24 — REGNUM Алтайский край всё больше привлекает не только туристов, но и тех, кто выбирает этот регион для постоянного места жительства. Такой вывод можно сделать из официальных данных Алтайкрайстата «Миграционные процессы в Алтайском крае (краткие итоги). Январь — октябрь 2017 года».

Всего с начала года в регион въехали 27,1 тысячи человек, в том числе из других регионов России — 18,7 тысячи человек, из-за пределов страны — 8,4 тысячи человек. О положительной международной миграции свидетельствует то, что в январе — октябре 2017 года число прибывших в край из-за пределов России превысило число выехавших на 871 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь — сентябрь 2017 года в Алтайский край переехали более 24,1 тысячи человек, в том числе из других регионов России — 16,8 тысячи человек. Причем из стран дальнего зарубежья число прибывших в Алтайский край увеличилось на 12,1%.

Напомним, межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года. В среднем каждый год на Алтай прибывают около 22 тысяч человек и около 33 тысяч выбывает из края в другие регионы России. В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435.

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