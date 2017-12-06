Перинатальный центр «ДАР» в Алтайском крае стал поистине уникальным

Барнаул, , 13:33 — REGNUM Немало волнений и слез пришлось на долю жительницы Барнаула Оксаны Мелиховой за последнюю неделю. Состояние её новорожденного сына Миши, её кровинки, внезапно ухудшилось: через три дня после родов произошла остановка дыхания. Если бы не высокий профессионализм реаниматолога и современное оборудование перинатального центра «ДАР» всё могло закончится трагедией. Похожих историй персонал медучреждения может рассказать немало. Не перечесть и благодарностей, высказанных счастливыми родителями. Корреспондент ИА REGNUM побывал сегодня, 6 декабря, в святая-святых алтайского родовспоможения.

Светлая палата. Удобная кровать. Мебель, необходимая для младенца и его мамы. Мама Миши — Оксана Мелихова — оказалась улыбчивой и симпатичной женщиной.

«Мы его вымолили. Угроза была не только его жизни, но и моей. Но здесь великолепные врачи. Очень внимательные. Все следили за судьбой моего Миши. Постоянный контроль за его состоянием осуществляли. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, так как он мой третий ребёнок. Неприятных ощущений после наркоза (кесарево) почти не было. Ни одного грубого слова ни от кого не слышала. Напротив, в реанимации меня окружили вниманием, сопереживали. А потом, когда у меня шок случился от того, что Миша в нестабильном состоянии был и прогнозов никаких не было, ко мне даже психолога приводили. Поплакала, душу облегчила. Теперь все позади», — поделилась Оксана Мелихова.

Призналась, что на скорую выписку пока не рассчитывает.

«Дома не обеспечишь за ослабленным ребенком такой уход, как здесь. А обстановка почти домашняя. Лечимся, учимся кушать из соски. Сегодня муж придет — впервые сына увидит», — пояснила Оксана.

«Такая тонкая линия ведения таких пациенток может быть осуществлена только в сообществе всех докторов, которые концентрированы на одной площадке: краевая клиническая больница и перинатальный центр. Только в таком комплексе мы можем сохранить здоровье матери и получить здорового ребенка», — считает главный врач краевого перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова.

Радость встречи с родными предстоит сегодня двум другим роженицам.

У Ларисы Шургая дочь Алёна тоже стала третим ребенком. Комфортабельные условия пребывания в ДАРе она назвала «пятизвездочными». Говорит, что очень удобно было находится в одноместной палате с отдельным туалетом и душем, с пеленальным столом и удобной раковиной для малыша. Есть в боксе стол и стул для принятия пищи (еду приносят в палату). Здесь же берут все необходимые анализы. В определенные часы для помощи в уходе за ребенком можно пригласить к себе близких родственников. Да и медицинская сестра по грудному вскармливанию всегда поблизости находится: в случае чего покажет как правильно держать ребенка и прикладывать его к груди.

Невероятно, но позитивный настрой, который получила в ДАРе другая пациентка — Евгения Конталинова — тут же стал заметен на личике её дочери Дарьи. В момент нашего визита новорожденная спала, но стала улыбаться, как только тоже самое сделала её мама.

Подумалось, что давно не получала на работе таких трогательных и позитивных эмоций. А коллектив «ДАРа» с момента своего открытия (декара 2016 года) уже помог появиться на свет двум тысячам младенцев. Торжественная выписка Тимофея, родившегося двухтысячным 1 декабря, состоялась накануне в торжественной обстановке. Родителями «счастливого ребенка» стали Наталья и Артем Куклины. Они отметили, что всегда мечтали о троих детях и наконец-то задуманное сбылось.

Кстати, не только жители Алтайского края, даже москвичи стремятся попасть на роды в «ДАР». Елена Буянова говорит, что когда приняла решение рожать в Барнауле, близкие родственники и друзья отнеслись к этим словам скептически.

«Поддержал мою инициативу только муж, и он же купил билеты на самолет. Начиная с первой встречи в приемном отделении до момента выписки, я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот перинатальный центр. Сочетание профессионализма врачей, новейшего оборудования и комфортных условий пребывания, в Москве я бы получила только в платных палатах лучших клиник. Только в них стоимость родов варьируется от 600 000 до 700 000 руб. Здесь же мне помощь оказали по родовому сертификату», — поделилась Елена.

Напомним, краевой клинический перинатальный центр «ДАР» стал самым крупным из 32 подобных учреждений, построенных в рамках реализации государственной Программы развития перинатальных центров в России, инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день центр вышел на проектную мощность. С начала года здесь принято более 2000 родов в том числе уникальных, — 2 тройни.

Читайте также: Алтайский перинатальный центр «ДАР» назван флагманом родовспоможения

«Можно сказать, что в ДАРе рожден практически каждый 10 ребенок в крае», — отметил в интервью ИА REGNUM губернатор и глава правительства Алтайского края Александр Карлин.

Он также напомнил, что в состав центра входит поликлиника, работающая в двухсменном режиме на 120 посещений в смену, и стационар на 192 койки. Ежедневно консультативную помощь в центре получают более 500 жителей края.

«Всего с начала года пациентами поликлинического отделения стали порядка 35 тыс. человек. Особое место в структуре учреждения занимает центр пренатальной диагностики нарушений развития ребенка, в котором работают специалисты, имеющие международный сертификат и владеющие уникальными знаниями, позволяющими на раннем сроке распознать аномалии в развитии плода. С начала года ими проведено более 57 тыс. исследований.

Подчеркну, что перинатальный центр — это специализированное медицинское учреждение, приоритетным направлением работы которого является выхаживание недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела, а также детей, рожденных у матерей с тяжелой соматической патологией, например, такой, как сахарный диабет.

Самый главный блок центра, отличающий перинатальный центр от других родильных домов, — неонатологический стационар. В первую очередь это отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, позволяющим поддерживать, а зачастую и заменять жизненно важные функции новорожденного.

За 10 месяцев в отделении пролечено 242 ребенка, из них 38 весом меньше полутора килограммов. Все они вышли из отделения здоровыми. Работает дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатологической бригадой. Специализированный реанимобиль выезжает в самые отдаленные уголки края», — отметил губернатор Александр Карлин.

Читайте также: Алтайские врачи выходили малыша с экстремально низкой массой тела

Кстати, не обошлось в «ДАРе» и без маленького чуда. Жительница Алтайского края Наталья с отличием окончила школу и поступила в Алтайское художественное училище на специальность художник-дизайнер. После получения диплома переехала в с. Колывань Курьинского района Алтайского края, где познакомилась со своим мужем, тоже художником. В семье Натальи родились дети. Но в 2008 году на Наталью и ее мужа свалилось несчастье. Заболел сын. Больше шести лет они вместе с врачами вели борьбу с онкологическим заболеванием ребенка. В 2011 году мальчик умер. Долгое время родители не могли прийти в себя после трагедии. Снова беременность, но неудачная.

В 2016 году Наталье поручено выполнение заказа на создание иконы для нового, еще строившегося, перинатального центра «ДАР». Она полностью участвовала в процессе: от эскиза иконы до подборки камней по цвету.

Сегодня к иконе Божией Матери «Помощница в родах» пациентки «ДАРа» приходят и с просьбами, и с мольбами, и с благодарностью за счастье, которое они обрели в этих стенах. А Наталья ждет сразу двух малышей и наблюдается именно в этом учреждении родовспоможения, готовится рожать.

Читайте также: На Алтае открылся современный перинатальный центр «Дар»

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский перинатальный центр «ДАР» назван флагманом родовспоможения