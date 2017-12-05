Заём от банка потратили, а центры в Татарии и Башкирии не создали

Казань, , 09:27 — REGNUM Проверка Счётной палаты РФ, проведённая с целью контроля за использованием средств займа Международного банка реконструкции и развития на проект «Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость», выявила нарушения в Татарии и Башкирии. В частности, запланированное создание двух макрорегиональных центров на базе управлений Росреестра республик не состоялось, но «всё оборудование и программное обеспечение для их функционирования в полном объёме по указанному контракту были поставлены». Общая сумма затрат на него превысила 94,889 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт СП РФ.

В рамках контракта, заключённого 17 июля 2014 года, на базе двух территориальных управлений Росреестра Башкирии и Татарии планировалось создать два макрорегиональных центра (МРЦ). Первый должен был объединить управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу, Марий Эл и Пензенской области. Второму предстояло объединить пять управлений: по Тыве, Алтайскому краю, Магаданской области, Чукотскому автономному округу, Новосибирской и Иркутской областям.

Создание МРЦ предусматривалось «дорожной картой» «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Она была утверждена правительственным распоряжением 1 декабря 2012 года. Предполагалось, что реализация данного пункта мероприятий «карты» должна была «существенно повысить достоверность сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости и созданного в будущем путём их объединения единого государственного реестра недвижимости».

Проведённая проверка показала, что центры созданы не были, но товары и услуги в Управление Росреестра по Татарии были поставлены на сумму более 50,155 млн рублей, а оставшаяся сумма ушла на аналоги в Башкирию.

«Оборудование не было использовано на цели, предусмотренные проектом, что является неэффективным использованием приобретённого федерального имущества», — отмечает аудитор в своём отчёте с уточнением, что оборудование «фактически не использовалось для внедрения единой учетно-регистрационной процедуры с целью обеспечения консолидации баз данных, повышения надежности хранения критически важных данных и обеспечения развертывания в территориальных органах Росреестра соответствующих компонентов», хотя это было предусмотрено условиями контракта.

Территориальное Управление по Башкирии уведомило Росреестр, что оборудование готово к эксплуатации письмом от 31 мая 2017 года, но «со стороны Росреестра разрешение на его использование не поступало». Позднее Управление обратилось с просьбой использовать данное оборудование для собственных нужд, но о каких именно нуждах идёт речь, в письме не уточнялось. 2 июня 2017 года Росреестр согласовал возможность использования оборудования, что, по данным аудитора, «не соответствует назначению приобретения данного оборудования».