В Барнауле пройдет первая конференция молодых энергетиков России

Барнаул, , 07:42 — REGNUM 6 и 7 декабря в Барнауле пройдет профессиональная конференция «Лучшие практики в теплоснабжении». Участие в мероприятии примут 30 молодых энергетиков со всей России. Организатором мероприятия выступает Ассоциация молодых энергетиков при поддержке Сибирской генерирующей компании и Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии РаПЭ.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), свое участие в конференции уже подтвердили представители таких крупных энергетических компаний, как Сибирская генерирующая компания, «Т Плюс», «СИБЭКО», «Иркутскэнерго», МОЭК, ТГК-2 и ОГК-2.

В рамках конференции участники выступят с лучшими проектами в сфере теплоснабжения, которые были реализованы, воплощаются сейчас или только планируются к внедрению энергокомпаниями в различных городах России. СГК, в частности, представит доклад о модернизации системы теплоснабжения города на примере алтайского Рубцовска. Компания начала реализацию этого инвестиционного проекта стоимостью порядка 2 млрд рублей еще до момента вступления в силу изменений в федеральный закон «О теплоснабжении», которые позволяют гарантировать инвестору возврат вложенных средств.

В рамках мероприятия молодые энергетики обсудят темы повышения качества горячего водоснабжения потребителей в межотопительный период, разработки рекомендаций по учету тепловых потерь и другие аспекты функционирования и развития систем теплоснабжения. Представители «Иркутскэнерго» расскажут о реконструкции схемы теплоснабжения города Ангарска, а «СИБЭКО» — об автоматизации формирования планов ремонтов тепловых сетей. Модератором круглого стола выступит руководитель кафедры котло‑ и реакторостроения Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова Евгений Жуков.

Кроме того, для участников конференции будет организована ознакомительная экскурсия на Барнаульскую ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании.