Алтайским предпринимателям понизили налоговые ставки по «упрощёнке»

Барнаул, , 10:29 — REGNUM В Алтайском крае принят закон, понижающий налоговые ставки отдельным категориям предпринимателей, осуществляющих приоритетную для Алтайского края деятельность по упрощённой системе налогообложения. В два раза уменьшены ставки как по объекту налогообложения «доходы» (с 6 до 3 процентов), так и по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» (с 15 до 7,5 процента), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, ставку 3% могут применять ремесленники и хозяйствующие субъекты, осуществляющие уход за престарелыми и больными, а также — предприятия, ведущие научные исследования и разработки. Пониженная ставка налога в размере 7,5% установлена для 14 видов деятельности, среди которых — различные виды производства оборудования, пищевых продуктов и товаров народного потребления.

В правительстве Алтайского края полагают, что закон этот станет дополнительной мерой по созданию благоприятного предпринимательского климата и улучшению его инвестиционной привлекательности. Немаловажно и мнение некоторых экспертов о предстоящем увеличении бюджетных поступлений, в том числе — по налогу на доходы физических лиц, который будет уплачиваться с заработной платы работников, вовлеченных в правовое поле.

По данным Алтайкрайстата, на 1 января 2017 года, на территории Алтайского края зарегистрировано 36,4 тысячи налогоплательщиков, использующих в своей деятельности упрощенную систему налогообложения, в том числе, 19,7 тысячи юридических лиц и 16,7 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Алтайского края в 2016 году составил 2 миллиарда 924,9 миллиона рублей, в том числе с объектом налогообложения «доходы» — 1 миллиард 862,4 миллиона рублей, с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 912,6 миллиона рублей. По итогам девяти месяцев текущего года доходы консолидированного регионального бюджета по данному налогу составили 2 миллиарда 554,7 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поступления налогов от малого бизнеса в Алтайском крае год от года увеличивается. В частности, с начала 2017 года поступления налогов по специальным налоговым режимам от малого и среднего предпринимательства составили более 3,5 миллиарда рублей, что на 8,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские предприниматели стали платить больше налогов