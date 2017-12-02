Алтайский край будет теснее сотрудничать с Узбекистаном

Барнаул, , 12:59 — REGNUM В ближайший год Алтайский край и Республика Узбекистан намерены значительно укрепить сотрудничество в сфере машиностроения, фармацевтики, промышленности, торговли и туризма. Подробности участия алтайской делегации в в XIII международной выставке «UzAgroExpo-2017. Сельское хозяйство» и «UzProdExpo-2017. Пищевая промышленность. Продукты питания» сообщает управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

По оценке заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова, визит делегации Алтайского края в Узбекистан очень эффективен.

«Два дня интенсивной работы прошли с пользой: пять предприятий вышли на подписание соглашений о намерениях или договоров о сотрудничестве с партнерами в Узбекистане. В частности, торговая сеть «Аникс» (у нее более 300 магазинов) заключает договор с узбекским партнером о поставке в Алтайский край плодоовощной продукции примерно на 10 миллионов долларов. Также мы поняли, что узбекская сторона заинтересована и в сотрудничестве с алтайскими сельхозмашиностроителями. Доля алтайской почвообрабатывающей и посевной техники на рынке России составляет 13−14%. Это существенный объем, поэтому в Узбекистане проявляют к нашим машиностроителям большой интерес», — отметил он.

Также известно, что по итогам рабочей поездки дистрибьюторский договор о поставках алтайской фитопродукции в Узбекистан в 2018 году подписали фармацевтический завод «Гален» и предприятие SepideDiagnostic. Предприятие «Алтайгеомаш» провело ряд эффективных переговоров по вопросам поставок в Узбекистан буровых станков и установок для геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Компания «Комплексная геолого-съемочная поисковая экспедиция» уже определила объемы и номенклатуру поставок необходимой предприятию алтайской техники.

К тому же более 10 узбекских компаний выразили заинтересованность в поставках продукции компании «Технологии без границ». В частности, предприятие «Узбиокомбинат» намерено закупить у алтайского предприятия технологическую линию для экстракции и организовать совместное производство фармацевтических препаратов. Компания Agromir Juice выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по поставкам нестандартного оборудования для сушки жмыха фруктов и овощей в целях выпуска сухих порошков, используемых в кондитерском производстве.

Компания «Агроцентр» подписала протокол о намерениях по поставкам в Узбекистан алтайской почвообрабатывающей техники и запасных частей, по обучению узбекских специалистов сервисных служб на алтайском заводе, а также о проработке вопроса создания совместного предприятия или представительства алтайской компании.

В рамках переговоров с туристическим агентством «Пятница» узбекская сторона выразила заинтересованность в использовании санаторно-курортного потенциала Алтайского края для организации оздоровительного отдыха жителей Узбекистана, а также подтвердила готовность принять в Самарканде делегацию туроператоров Алтайского края для проработки конкретных вопросов увеличения взаимного турпотока.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году торговый оборот между российским регионом и Узбекистаном составил $56,6 млн.

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