СГК провела в Рубцовске пробный пуск нового котла

Рубцовск, Алтайский край, , 11:09 — REGNUM На котлоагрегате №6 Южной тепловой станции Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Рубцовске Алтайского края проходят пусконаладочные мероприятия. Это первый из двух новых угольных котлов, которые построены в рамках проекта энергохолдинга по модернизации системы теплоснабжения города.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по внешним связям СГК, в конце минувшей недели энергетики провели пробную растопку котлоагрегата. Его мощность составляет 30 Гкал/час. В ходе пробного запуска новый котел работал 24 часа. За это время он произвел порядка 500 гигакалорий для рубцовчан.

Строительно-монтажные работы по установке этого котла энергетики СГК начали около 5 месяцев назад — в середине июня. Этой дате предшествовала большая работа по строительству монолитного бетонного основания для установки энергетического оборудования.

Монтаж котла проводился поэтапно. Сначала был установлен и закреплен топочный блок. После этого специалисты смонтировали поверхности нагрева и основные части нового энергетического оборудования: воздухоподогреватель, батарейный циклонный уловитель, бункеры, устройства возврата золы уноса и так далее. Помимо этого, котел оборудовали площадками обслуживания. Заключительным этапом стал монтаж тепловой изоляции.

«Испытания оборудования мы продолжаем, первые результаты нас удовлетворяют. Осталось сгладить мелкие шероховатости, и оборудование можно будет вводить в эксплуатацию, — заявил директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — До конца года мы планируем завершить работы по строительству второго аналогичного котла и провести его наладку. После ввода этих двух единиц в работу мы сможем отказаться от использования менее эффективных и неэкономичных мазутных котлов, которые после этого будут использоваться только для покрытия пиковых нагрузок при самых низких температурах».

Отметим, новые котлы для Южной тепловой станции изготовлены Бийским котельным заводом, их поставка на строительную площадку была начата в мае этого года и в июне уже была завершена.

Проект модернизации теплоснабжения, который реализует Сибирская генерирующая компания в Рубцовске с 2016 года, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, у которой появятся новые котлы, топливоподача, турбина и пульт управления; а также в перекладку более 13,2 км трубопроводов и строительство еще более 6,2 км. В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности. Все это позволит создать условия для надежного обеспечения жителей Рубцовска теплом и горячей водой от одного источника.