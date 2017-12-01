Сотрудники Барнаульской ТЭЦ-2 СГК успешно ликвидировали условную аварию

Барнаул, , 10:04 — REGNUM 28 ноября на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании проведена экспертная оценка готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (газоспасательного). Участникам учений предстояло подтвердить перед экспертами Минэнерго России высокую готовность к спасению пострадавших в зоне ЧС, а также отработать с профессиональными спасателями совместные действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в случае возникновения аварии в котельном цехе.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении по внешним связям СГК, в 14:00 по местному времени по радиосвязи Барнаульской ТЭЦ-2 прошло оповещение всех сотрудников об аварии, произошедшей в котельном цехе. Как выяснили участники тренировки, происшествие повлекло за собой утечку опасного газа — метана. Кроме того, после изолирования зоны поражения стало известно — имеются пострадавшие из числа работников станции. Именно такая легенда была разработана специалистами для тренировки аварийно-спасательных формирований.

Первым делом энергетики вызвали спасателей и отключили аварийный котел. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты профессиональной аварийно-спасательной службы. Однако персонал ТЭЦ отработал быстро и слаженно, поэтому посторонняя помощь не потребовалась. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки. Условным пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, были отработаны навыки местных реанимационных действий.

«Мы совместно с коллегами из МЧС запланировали серию учений. Их цель — оценить готовности нештатного аварийно-спасательного формирования станции к проведению спасательных работ. Но мы для себя ставим более высокую планку — нам важно добиться быстрых, грамотных четких действий — ведь мы работаем на опасном производственном объекте. Считаю, такие мероприятия дают свой результат, мы отмечаем повышение уровня специальных знаний и навыков у наших сотрудников», — отметил Александр Лукьянов, директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК.

По завершению учений организаторы совместно с экспертом Минэнерго России провели разбор и анализ всех действий персонала станции. В целом готовность к ликвидации аварийных ситуаций на Барнаульской ТЭЦ-2 СГК получила высокую оценку и газоспасательное формирование рекомендовано к аттестации.