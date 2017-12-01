«Небесная реанимация»: алтайские медики получили современный вертолет

Барнаул, , 11:57 — REGNUM Сотрудники Алтайского краевого центра медицины катастроф получили в своё распоряжение долгожданный вертолет МИ-8 с медицинским модулем, рассчитанным на двух пациентов. Поскольку внутри него созданы такие же условия, как в палате интенсивной терапии, его вполне можно назвать «небесной реанимацией». Показательные испытания техники провели накануне, передает корреспондент ИА REGNUM.

От своего собрата МИ-8-Т новая техника отличается усиленным двигателем, который позволил не только увеличить мощность самого вертолета, но и его грузоподъемность. Также на МИ-8 установлено аэронавигационное, пилотажное оборудование и оборудование для связи, которое позволяет эксплуатировать вертолет в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях.

«Это обеспечивает более высокий уровень безопасности полетов, что для авиации имеет немаловажное значение. Также здесь установлена вспомогательная силовая установка, при запуске которой запускаются двигатели, можно поддерживать тепло в кабинете и использовать медицинский модуль. Еще одна особенность: в новом вертолете установлена новая электросистема, что позволяет в полете оказывать экстренную медицинскую помощь», — пояснил генеральный директор предприятия «Алтайские авиалинии» Алексей Новиков.

Как известно, главная задача санитарной авиации — доставить тяжелых больных из отдаленных районов в лучшие краевые клиники максимально быстро. Но и сама по себе транспортировка несет много рисков.

«Именно поэтому модуль укомплектован необходимой техникой для тех, кто находится в тяжелом состоянии, нуждается в поддержании функций кровообращения, дыхания», — отметил врач анестезиолог-реаниматолог Краевого центра медицины катастроф Игорь Карпец.

Он также напомнил, что ранее сотрудники медицины катастроф использовали неспециализированные вертолеты: всю необходимую аппаратуру для пациентов брали с собой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край — в числе 34 регионов страны, которые вошли в приоритетный проект по развитию санитарной авиации. Между Министерством здравоохранения РФ и Правительством региона было подписано соглашение на предоставление субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. На реализацию проекта в этом году направлено более 47 миллионов рублей.

Благодаря этой программе специалисты центра медицины катастроф и Алтайских авиалиний уже спасли более 60 жизней. Среди них — беременные женщины, дети, пациенты, получившие тяжелые травмы.

В следующем году на реализацию проекта в крае будет выделено 114 миллионов рублей, из которых 90,5 миллиона рублей — средства федеральной субсидии.

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