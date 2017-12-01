В Алтайском крае резко подорожали бензин и дизтопливо

Барнаул, , 11:22 — REGNUM Цена горючего на АЗС Алтайского края за короткий промежуток времени увеличилась почти на 1 рубль за литр. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, больше всего подорожал бензин марки АИ-92 на заправках «Газпромнефть». К примеру, в Барнауле его стоимость колеблется сейчас от 35,95 руб. за литр до 36,75 рублей. А на АЗС «Роснефти» подняли цену на АИ-95: при средней цене 37,85 рубля за литр там его отпускают по 37,90 рубля (на «Газпромнефти» он стоит 37,10 рубля за литр).

Дизтопливо на «Роснефти» тоже сейчас дороже, чем на «Газпромнефти», — 37,40 рубля за литр и 35,80 соотвественно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о предстоящем существенном повышении цены на топливо предупреждал вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. По его словам, рост искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

Напомним, в конце октября 2017 года средняя цена АИ-92 на заправках в Алтайском крае составляла 34,90—35,90 руб. за литр, АИ-95— 7,50 руб. за литр, дизтопливо — 36,5—37 руб. за литр. Сейчас эти марки топлива стоят: 33−35 руб.; 37,5 — 37,9 руб. и 35,8−37,6 соответственно.

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