В Алтайском крае отмечено снижение смертности от управляемых причин

Барнаул, , 11:06 — REGNUM Жители Алтайского края с начала 2017 года стали реже умирать от управляемых причин. По данным Алтайкрайстата, смертность от туберкулеза к январю — октябрю 2016 года снизилась на 10,1%, от болезней органов дыхания — на 8,1%, от внешних причин — на 6%, от болезней системы кровообращения — на 4,7%.

Помимо этого продолжается снижение младенческой смертности.

Умершие по основным классам причин смерти Январь- октябрь 2017 г. число умерших (человек) в % ко всем умершим на 100 тыс. человек населения 2016 2017 2017 2016 2017 Всего умерших от всех причин 27 654 27 757 100 1396,2 1409,2 из них от болезней системы кровообращения 11 684 11 068 39,9 589,9 561,9 от новообразований 4400 4328 15,6 222,1 219,7 от внешних причин 2348 2195 7,9 118,5 111,4 из них от: транспортных травм (всех видов) 231 238 0,9 11,7 12,1 из них от: ДТП 192 192 0,7 9,7 9,7 случайных отравлений алкоголем 143 109 0,4 7,2 5,5 самоубийств 601 569 2,0 30,3 28,9 убийств 185 184 0,7 9,3 9,3 от болезней органов дыхания 1243 1136 4,1 62,8 57,7 от болезней органов пищеварения 1178 1125 4,1 59,5 57,1 от инфекционных и паразитарных 1007 1116 4,0 50,8 56,7 из них от туберкулёза 432 387 1,4 21,8 19,6

(Данные предоставлены с учетом корректировки причин смерти)

Вместе с тем, общая смертность в Алтайском крае по прежнему превышает рождаемость. Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года родились боле 19 тыс. человек, тогда как умерли более 24 тысяч.

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