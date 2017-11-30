В Алтайском крае отмечено снижение смертности от управляемых причин

Барнаул, 30 ноября 2017, 11:06 — REGNUM Жители Алтайского края с начала 2017 года стали реже умирать от управляемых причин. По данным Алтайкрайстата, смертность от туберкулеза к январю — октябрю 2016 года снизилась на 10,1%, от болезней органов дыхания — на 8,1%, от внешних причин — на 6%, от болезней системы кровообращения — на 4,7%.
Помимо этого продолжается снижение младенческой смертности.
|Умершие по основным классам причин смерти
Январь-октябрь 2017 г.
число умерших
(человек)
|в % ко всем умершим
на 100 тыс. человек
населения
|2016
|2017
|2017
|2016
|2017
|Всего умерших от всех причин
|27 654
|27 757
|100
|1396,2
|1409,2
|из них от болезней системы кровообращения
|11 684
|11 068
|39,9
|589,9
|561,9
|от новообразований
|4400
|4328
|15,6
|222,1
|219,7
|от внешних причин
|2348
|2195
|7,9
|118,5
|111,4
|из них от: транспортных травм (всех видов)
|231
|238
|0,9
|11,7
|12,1
|из них от: ДТП
|192
|192
|0,7
|9,7
|9,7
|случайных отравлений алкоголем
|143
|109
|0,4
|7,2
|5,5
|самоубийств
|601
|569
|2,0
|30,3
|28,9
|убийств
|185
|184
|0,7
|9,3
|9,3
|от болезней органов дыхания
|1243
|1136
|4,1
|62,8
|57,7
|от болезней органов пищеварения
|1178
|1125
|4,1
|59,5
|57,1
|от инфекционных и паразитарных
|1007
|1116
|4,0
|50,8
|56,7
|из них от туберкулёза
|432
|387
|1,4
|21,8
|19,6
(Данные предоставлены с учетом корректировки причин смерти)
Вместе с тем, общая смертность в Алтайском крае по прежнему превышает рождаемость. Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года родились боле 19 тыс. человек, тогда как умерли более 24 тысяч.
Читайте ранее в этом сюжете: Смертность в Алтайском крае превышает рождаемость