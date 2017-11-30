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В Алтайском крае отмечено снижение смертности от управляемых причин

Экономика

Жители региона стали меньше умирать от туберкулеза и других болезней

В Алтайском крае отмечено снижение смертности от управляемых причин
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Кладбище

Барнаул, 30 ноября 2017, 11:06 — REGNUM  Жители Алтайского края с начала 2017 года стали реже умирать от управляемых причин. По данным Алтайкрайстата, смертность от туберкулеза к январю — октябрю 2016 года снизилась на 10,1%, от болезней органов дыхания — на 8,1%, от внешних причин — на 6%, от болезней системы кровообращения — на 4,7%.

Помимо этого продолжается снижение младенческой смертности.

Умершие по основным классам причин смерти
Январь-октябрь 2017 г.

число умерших

(человек)

в % ко всем умершим

на 100 тыс. человек

населения

20162017201720162017
Всего умерших от всех причин27 65427 7571001396,21409,2
из них от болезней системы кровообращения11 68411 06839,9589,9561,9
от новообразований4400432815,6222,1219,7
от внешних причин234821957,9118,5111,4
из них от: транспортных травм (всех видов)2312380,911,712,1
из них от: ДТП1921920,79,79,7
случайных отравлений алкоголем1431090,47,25,5
самоубийств6015692,030,328,9
убийств1851840,79,39,3
от болезней органов дыхания124311364,162,857,7
от болезней органов пищеварения117811254,159,557,1
от инфекционных и паразитарных100711164,050,856,7
из них от туберкулёза4323871,421,819,6

(Данные предоставлены с учетом корректировки причин смерти)

Вместе с тем, общая смертность в Алтайском крае по прежнему превышает рождаемость. Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года родились боле 19 тыс. человек, тогда как умерли более 24 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертность в Алтайском крае превышает рождаемость

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