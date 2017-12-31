Guy Savoy — лучший ресторан-2017

Париж, , 08:41 — REGNUM Французский ресторан Guy Savoy, набравший 99.75 баллов, признан лучшим заведением по итогам 2017 года. Соответствующее решение приняли эксперты французского рейтинга ресторанов La Liste.

Вторую строчку рейтинга занял японский ресторан Kyo Aji (99.50 баллов) и американский ресторан Bernardin (99.50).

В Топ-10 также попали французский Alain Ducasse au Plaza Athénée (99.25), испанский El Celler de Can Roca (99.25), американский Jean-Georges (99.25), итальянский Osteria Francescana (99.25), японский Kyubey (99.25), швейцарский Restaurant de l'Hôtel de Ville (99.00) и японский Joël Robuchon (99.00).

Отметим, что максимальное колличество баллов, которые начислялись за работу заведения в целом, составляло 100.