Воскресенье, 31 Декабря 2017 года
21:13:13 МСК

Guy Savoy — лучший ресторан-2017

Экономика

Вторую строчку рейтинга занял японский ресторан Kyo Aji (99.50 баллов) и американский ресторан Bernardin (99.50)

Париж, 31 декабря 2017, 08:41 — REGNUM  Французский ресторан Guy Savoy, набравший 99.75 баллов, признан лучшим заведением по итогам 2017 года. Соответствующее решение приняли эксперты французского рейтинга ресторанов La Liste.

Вторую строчку рейтинга занял японский ресторан Kyo Aji (99.50 баллов) и американский ресторан Bernardin (99.50).

В Топ-10 также попали французский Alain Ducasse au Plaza Athénée (99.25), испанский El Celler de Can Roca (99.25), американский Jean-Georges (99.25), итальянский Osteria Francescana (99.25), японский Kyubey (99.25), швейцарский Restaurant de l'Hôtel de Ville (99.00) и японский Joël Robuchon (99.00).

Отметим, что максимальное колличество баллов, которые начислялись за работу заведения в целом, составляло 100.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные экономические рейтинги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить