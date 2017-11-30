Консолидированный бюджет Алтайского края впервые превысит 100 млрд руб

Барнаул, , 09:54 — REGNUM Впервые за всю историю Алтайского края его консолидированный бюджет на 2018 год превысит 100 миллиардов рублей. Соответствующий законопроект в окончательном чтении утвержден сегодня, 30 ноября, депутатами Алтайского краевого законодательного собраниями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы определены в сумме 90 миллиардов 777 миллионов рублей (том числе — налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета планируются в объеме 48 миллиардов 369 миллионов рублей, безвозмездные поступления — 42 миллиарда 408 миллионов рублей), тогда как расходы составят 95 миллиардов 614 миллионов рублей (дефицит — 4 миллиарда 837 миллионов рублей).

«Это будет бюджет перехода в новое качество. Впервые за всю историю консолидированный бюджет Алтайского края превысит 100 миллиардов рублей. Если точнее — 107 миллиардов рублей», — подчеркнул губернатор региона Александр Карлин.

По его мнению, добиться такого результата помогла «многолетняя краевая политика планирования расходов исходя из реальных возможностей региональной экономики, перспектив получения федеральной поддержки и обязательного выполнения всех социальных обязательств».

Прирост собственных доходов бюджета от налоговых и неналоговых поступлений запланирован в размере 7%. Очевидно, что прирост на более чем 13 миллиардов рублей позволит региону не только повысить работную плату бюджетникам (расходы краевой казны по этой статье составляют 24,5 миллиарда рублей), но и выполнить многое их того, что записано в так называемых майских указах.

«Мы обеспечим выполнение всех дорожных карт пакета майских президентских указов 2012 года. При этом заранее заявляю, что повышение заработной платы будет проводиться с учетом оценки качества работы», — подчеркнул губернатор.

На социальную поддержку населения будет направлен беспрецедентно большой объем средств - около 19,3 миллиарда рублей. Помимо этого запланирована индексация социальных выплат. Сельским педагогам и иным специалистам, работающим в сельской местности, будет увеличена компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий будет проиндексирована компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Пособия, связанные с поддержанием материнства и детства тоже увеличатся (исходя из установленного прожиточного минимума на детей).

Интересно, что при всем при этом Александр Карлин вновь делает акцент на продолжении своих «фирменных программ», сроки исполнения которых выходят за рамки отведенного ему губернаторского срока (осень 2019 года). Это может свидетельствовать о его новых губернаторских амбициях.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по решению президента РФ и правительства РФ Алтайский край получит из федерального бюджета дополнительную поддержку — 4,2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Данное решение было принято после утверждения проекта закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годы» в первом чтении.

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