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Энергетики СГК определили надежных партнеров в Рубцовске

Экономика

В традиционный рейтинг управляющих организаций попали одиннадцать потребителей из города Рубцовска Алтайского края

Рубцовск, Алтайский край, 30 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  Надежное функционирование системы теплоснабжения зависит от многих факторов, но одним из основных является наличие у теплоснабжающей организации средств для обслуживания тепловых сетей и источников тепла, проведения надлежащих ремонтов и закупку угля. Все это невозможно без соблюдения потребителями платежной дисциплины. Сибирская генерирующая компания (СГК) определила самых надежных партнеров в Рубцовске.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в традиционный рейтинг управляющих организаций, которых СГК может назвать надежными партнерами, по итогам 10 месяцев с начала года попали одиннадцать потребителей из Рубцовска. Примечательно, что почти все они имеют форму товариществ собственников жилья. В список попали ТСН «Алтайская 169», ТСЖ «УСПЕХ+», «РУБИН», «Октябрьская 159», «Рубцовский 13», «Надежда», «Бриз», «Единство», «Исток», и «Громова 5», а также ЖСК «Монолит».

Все эти потребители не имеют задолженности за тепло и горячую воду, производят все перечисления в 100% объеме.

«Проведенный нами анализ платежной дисциплины потребителей в Рубцовске подтвердил — такой способ управления многоквартирным домом, как товарищество собственников жилья, когда жители сами контролируют платежи, состояние своего имущества, наиболее эффективен, — заявил директор барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков. — Финансовая деятельность ТСЖ прозрачна, в первую очередь, для самих жителей, они всегда точно знают, сколько денег начислено за услуги, сколько собрано, и очень ответственно относятся к платежам за все коммунальные услуги, включая тепло и горячую воду».

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Теплоснабжение

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