В Алтайском крае СГК перенаправляет уголь из Рубцовска в Змеиногорск

Рубцовск, Алтайский край, , 08:27 — REGNUM Предприятие Сибирской генерирующей компании (СГК) в Рубцовске — АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» — приступило к поставкам топлива с угольного склада Южной тепловой станции в соседний город Змеиногорск. Там запас угля для прохождения наступивших холодов оказался недостаточен. Энергетики в Рубцовске же, напротив, имеют запасы топлива сверх установленного норматива.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, начиная с 17 ноября со склада ЮТС в адрес ООО «Змеиногорский Теплосбыт», было отгружено более 990 тонн топлива. С просьбой об этом к руководству СГК обратился глава администрации Змеиногорского района Борис Афанасьев.

«Если есть возможность, то мы неизменно откликаемся на обращения властей и коллег, будь то техническая, экспертная или, как в этом случае, помощь топливом. Считаем это своим профессиональным долгом», — пояснил Игорь Лузанов, директор алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

Нормативный запас угля на топливном складе ЮТС в Рубцовске на сегодняшний день превышен в 1,5 раза и составляет 20 тысяч тонн. Этого количества достаточно для бесперебойной работы предприятия и 13 малых котельных в течение месяца. При этом поставки топлива на склад ЮТС планомерно продолжаются согласно заключенным договорам с угледобывающим предприятием. СГК использует в Рубцовске уголь марки Д, который, по данным специализированной лаборатории, отличается лучшими характеристиками, чем базовые для Южной тепловой станции — он отличается низкой зольностью и более высокой теплоотдачей при сгорании.

Напомним, год назад руководство Сибирской генерирующей компании также оказывало помощь в поставке топлива на действующее тогда второе крупное теплоснабжающее предприятия Рубцовска — ТЭЦ в северной части города, находящуюся в собственности Инвестиционно-девелоперской компании. В прошлом ноябре запасы топлива на Рубцовской ТЭЦ были практически полностью исчерпаны, и станция находилась на грани останова оборудования. Своевременная помощь СГК позволила избежать перебоев в подаче тепла для более чем 60% жителей Рубцовска.