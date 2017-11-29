В Алтайском крае будут штрафовать за «топот котов»

Барнаул, , 10:36 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) определились с размерами штрафов, которые будут применяться к нарушителям, так называемого «Закона о тишине». Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о поправках в действующий региональный закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

По словампредседателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, нарушать тишину и покой граждан, а также — правила содержания и защиты домашних животных на территории края — нарушителям обойдется ощутимо дороже.

«Санкции для обоих составов предусматривают наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 3000; на должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей. Размер административного штрафа для граждан за нарушение тишины и покоя увеличен по нижнему пределу с 300 до 500 рублей, по верхнему пределу — с 1000 до 3000 рублей соответственно. За нарушение правил содержания домашних животных для граждан увеличен только верхний предел с 1500 до 3000 рублей», — пояснил Андрей Осипов.

Также депутат привёл некоторую статистику, свидетельствующую об актуальности принятия данного законопроекта. По его словам, если в 2015 году на нарушителей правила содержания домашних животных приходилось 7% от общего числа привлеченных к административной ответственности граждан, то в 2016 году таковых насчитывалось уже почти 17%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с принятием закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края» жители Алтайского края, чьими соседями являются нарушители тишины смогут вздохнуть свободнее. Шуметь могут запретить с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут в будние дни; с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в выходные и установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

Также закон «О тишине», возможно, будет действовать в обеденное время: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования в общежитиях при использовании звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления и при проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ.

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