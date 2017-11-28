«Росводоканал» провел в Барнауле первое заседание общественного совета

Барнаул, , 17:56 — REGNUM Группа компаний «Росводоканал» создает региональные общественные советы. 28 ноября заседание нового совещательного органа прошло в Барнауле. В нем приняли участие представители ГК «Росводоканал», правительства Алтайского края, Алтайского краевого законодательного собрания и администрации г. Барнаула.

«Мы являемся лидерами в области работы частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения, стремимся к активному развитию в регионах, где уже зарекомендовали себя надежным партнером, — заявил директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ООО УК «Росводоканал» Владлен Александрович. — Нам интересен Алтайский край, в том числе и возможность работы в малых городах».

Еще одна задача общественного совета — повышение эффективности взаимодействия между властью и бизнесом, увеличение прозрачности деятельности предприятия. Как отметили в пресс-службе «Росводоканала», горожане, жители края и органы власти должны четко понимать пользу от сотрудничества с частным оператором.

За время присутствия «Росводоканала» в столице Алтайского края реализованы крупные проекты, направленные на улучшение качества водоснабжения и водоотведения: строительство крупных сетей, модернизация площадных объектов, установка энергоэффективного оборудования, запуск станции обезжелезивания и деманганации. Показатель аварийность снизился на 48%, а потери на сетях — с 30 до 18%.

Участники совета подчеркнули, что данную работу необходимо продолжать и расширять. Но при этом необходимо решать вопросы по изменению законодательства, в том числе в части установления размеров норматива потребления. Для совместной выработки предложений и инициатив участники Общественного совета решили встречаться раз в квартал.

Напомним, создание общественных советов — инициатива группы компаний «Росводоканал». Заседания советов уже прошли в Оренбурге и Воронеже, а теперь — и в Барнауле.