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В Барнауле открылась первая платная парковка

Экономика

Стоимость часа составит 50 рублей в час и 150 рублей — в сутки

В Барнауле открылась первая платная парковка
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Автомобили, пешеходы и дорога в Барнауле

Барнаул, 28 ноября 2017, 12:48 — REGNUM  В Барнауле организовали работу первой платной парковки. Экспериментальный объект на 140 автомобилей расположен на Привокзальной площади. Часовая стоимость размещения автомобиля на ней определена в 50 рублей за час и 150 рублей — за сутки. Также предусмотрены месячные абонементы, которые будут составлять 2 тыс. 970 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед тем, как перейти на оплату, предприятие «Автодорстрой» в течение месяца устанавливало и тестировало терминалы, а автомобилисты оставляли транспорт бесплатно, привыкая к новой организации движения.

Как рассказал руководитель муниципального предприятия «Атодорстрой» Андрей Курышин, время бесплатного использования парковки составляет 20 минут. Кроме того, согласно законодательству, на парковке организованы бесплатные места для инвалидов (10% от общего количества мест). Тем автомобилистам, которые кто ещё на разобрались в нововведении, поможет схема пользования этой парковкой.

На первоначальном этапе оплата за пользование ею производится только за наличные деньги, но в дальнейшем будет возможен и безналичный расчет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сама парковка ограждена по периметру и оснащена всеми необходимыми средствами безопасности: дорожными знаками, разметкой паркоматами, шлагбаумами и камерами видеофиксации.

В перспективе платные парковки в Барнауле могут появится на пр. Ленина — в границах от пл. Октября до ул. Димитрова.

Читайте ранее в этом сюжете: К лету в Барнауле появится первая платная парковка

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Платные парковки

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