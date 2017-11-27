Суд в Чувашии начал процедуру банкротства концерна «Тракторные заводы»

Чебоксары, , 18:05 — REGNUM В отношении концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) вводится процедура банкротства — наблюдение. Соответствующее решение принял сегодня, 27 ноября, Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению суда, по заявлению ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в отношении ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» вводится начальная процедура банкротства — наблюдение. Арбитражным управляющим станет кандидат из числа членов саморегулируемой организация арбитражных управляющих. Подробности и кандидатура конкурсного управляющего не сообщаются.

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В октябре по итогам заседания наблюдательного совета «Внешэкономбанка», которое прошло под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, было утверждено положение о кредитной политике ВЭБа и был принят «ряд решений в части концерна «Тракторные заводы».

«По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, поэтому, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали, продолжали свою деятельность», — заявил председатель банка Сергей Горьков по итогам заседания.

В ноябре премьер-министр Чувашии Иван Моторин, комментируя ситуацию, заявил, что «нельзя так в открытую говорить о банкротстве».

"Главная задача, которую перед собой ставят «Внешэкономбанк», Ростех — это сохранить производственные площадки. Ну и очиститься от долгов, которые были накоплены за последние 7—8 лет», — сказал, в частности, Моторин в интервью, отметив, что объём накопленных финансовых обязательств КТЗ оценивается в сумме около 90 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЭБ, который является главным кредитором тракторного концерна, обратился в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве. Сумма исковых требований превысила 68,5 млрд рублей. Напомним, в состав основных производственных активов КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область). На предприятиях концерна трудятся более 19 тыс. человек.

В Чувашии в состав КТЗ входят следующие предприятия: ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Четра — комплектующие и запасные части», АО «Четра — промышленные машины».

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