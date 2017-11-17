В России установлены единые правила описания лекарств для госзакупок

Москва, , 09:20 — REGNUM В России утверждены единые правила описания лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, в документации о закупке должна указываться лекарственная форма препарата, его дозировка и срок годности.

Также указывается путь введения лекарственного препарата, а для использования лекарств в педиатрической практике — на возраст ребёнка.

Вводится запрет на указание определённых единиц измерения дозировки лекарственного препарата при возможности конвертирования в другие единицы измерения, а также других характеристик лекарств, содержащихся в инструкциях по его применению, указывающих на конкретного производителя.

При этом допускается использование таких характеристик при описании объекта закупки, когда не имеется другой возможности описать лекарственный препарат.

В этом случае документация о закупке должна содержать обоснование необходимости указания таких показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых лекарств установленным характеристикам.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в России введены правила дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами. Правила дистанционной розничной торговли введены для того, чтобы избежать бесконтрольной торговли в интернете и защитить людей от подделок.

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