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ЦБ РФ лишил лицензии московский «Регионфинансбанк»

Экономика

Банк не является участником системы страхования вкладов

ЦБ РФ лишил лицензии московский «Регионфинансбанк»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк

Москва, 17 ноября 2017, 08:43 — REGNUM  Банк России с 17 ноября отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ «Регионфинансбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что деятельность банка была ориентирована на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности, представляемой в Центробанк РФ.

Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

Также в «Регионфинансбанке» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России c 4 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций КБ «Международный фондовый банк» («МФБанк», г. Москва).

Напомним, с начала 2017 года отозваны лицензии почти у 40 российских банков. За 2016 год Центробанк РФ лишил лицензии 88 банков.

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