Спасённые из хабаровской тайги алтайские рабочие в отчаянии: денег нет

Хабаровск, , 08:47 — REGNUM Спасенные из хабаровской тайги рабочие из алтайского города Бийска добрались до дома, но заработанных денег так и не получили. Как они сообщили корреспонденту ИА REGNUM, работодатель «намудрил» с контрактами, дети голодные, жены заплаканные, оплачивать счета нечем.

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В пятницу, 17 ноября, в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM вновь обратились рабочие из алтайского Бийска. Люди просто в отчаянии — после длительного отсутствия дома, после мучительных злоключений в хабаровской тайге, где работодатель бросил людей без денег, еды и возможности вернуться домой, они стараниями журналистов агентства, хабаровских властей и следователей вернулись домой. Но на этом их мучения не закончились.

«Денег «Глобус Тур Строй» нам не платит. До сих пор ни копейки мы не получили. Сегодня звонили из прокуратуры нашей, сказали, что директор «Глобуса» принёс какие-то левые контракты… Говорят, что там даже подписей нет. Но были же подписи. Просто контракты оказались у старшего. Ну, мы не думали, что с ними что-то может случиться. Вообще, еще в Бийске, до отъезда, мы оговаривали, что платить нам будут по 2,5 тыс. рублей в день. Когда приехали в Хабаровский край, в тайгу, в поселок Кенада, нам стали звонить и говорить, что, мол, всё переиграли, что будут платить по 1,5 тыс. рублей. Мы были не согласны. Но нас там вообще бросили, мы думали только — как оттуда выбраться и насмерть не замерзнуть. Вот сейчас поедем в прокуратуру, посмотрим, что нам скажут», — рассказал рабочий Александр Беседин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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Похоже, «фокус» с уничтожением контрактов становится весьма популярен среди недобросовестных российских работодателей. «Фокус» вряд ли сработает в том случае, если работник устраивается на предприятие стационарно — в том смысле, что никуда не выезжает, а работает на месте. А вот с теми, кого по найму отправляют за тридевять земель, — запросто.

Самый яркий пример — скандально известный сахалинский судовладелец Иван Пивнев и его не менее печально знаменитое ООО «ВИП-строй холдинг». Ситуация длится с начала 2015 года. Моряков нанимают для работы на суда под российским флагом, в российскую компанию. Настрадавшись от бесправия на судах под «удобными» флагами, моряки пребывают в уверенности, что уж здесь-то они защищены российским законодательством. Но не тут-то было. На судах, принадлежащих компании Пивнева, постоянно «теряются» контракты моряков. Либо в них волшебным образом исчезают нужные подписи, либо суда оказываются вовсе не собственностью, а имуществом в аренде, либо что-то ещё. Моряки годами обивают пороги Следственного комитета, прокуратуры и судов — всё без толку.

Свидетельства десятков моряков в качестве доказательств не принимаются, а в документах — полный бардак. Либо эти документы «потерялись». Уголовные дела «умирают» либо на стадии следствия, либо в судах. Люди, проработавшие много месяцев в море, оказываются на грани нищеты. Сделать с этим гигантская правоохранительная машина Российской Федерации, на содержание которой уходят десятки миллиардов бюджетных рублей ежегодно, ничего не может.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 2 ноября 2017 года предложил ужесточить наказание за невыплату заработной платы — до четырех лет лишения свободы. Сейчас максимальная санкция по ч. 2 ст 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев») — три года.

В Дальневосточную редакцию ИА REGNUM обратился также якобы представитель компании «Глобус — Тур Строй» из алтайского города Бийска, который пожелал остаться неизвестным. Он сообщил, что виновато в ситуации хабаровское СУ-38, которое не оплатило работы «Глобус-ТУР Строй». СУ-38, как известно, выполняло работы для одного из подразделений ОАО «РЖД». Последние в этой цепочке — несчастные работяги из Бийска, которые, голодные и замерзшие, меняли под таёжным поселком Кенада шпалы и рельсы.

Пока «Глобус-Тур Строй», СУ-38 и РЖД будут выяснять отношения в арбитраже, работяги, их дети и жены, будут сидеть голодными.

Еще один вопрос: зачем и кому понадобилось тащить бригаду рабочих из Бийска в Хабаровский край? В Хабаровском крае своих незанятых рабочих рук — хоть отбавляй. Можно предположить следующее: ОАО, как положено, объявило тендер на выполнение работ. Тендер выиграло СУ-38. СУ-38 стало думать, как сэкономить и нанять кого подешевле, а еще лучше, чтоб совсем бесплатно. Чтобы «совсем бесплатно» — местные не подходят, они будут на месте права качать, так и до уголовного дела недалеко. А значит, нужно нанять не местных. Нашелся «Глобус-Тур Строй» из Бийска. Его руководство, судя по тому, что рассказывают о своих контрактах рабочие, тоже думало: как бы оставить себе побольше, а рабочим заплатить поменьше, а лучше — совсем ничего.

Может, все-таки пора менять законодательство? Может, давно пора сделать его таким, чтобы у любого, кто не оплатил работу человека, в буквальном смысле «земля горела под ногами»? Потому, что ситуация с зарплатными долгами в стране уже попросту выходит из-под контроля.

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Как сообщало ИА REGNUM, бригада рабочих из алтайского города Бийска была брошена работодателем — алтайским ООО «Глобус-Тур Строй» — в хабаровской тайге, вблизи отдаленного таёжного посёлка Кенада. Люди три месяца не получали зарплату, им не платили денег ни на еду, ни на аренду жилья. Рабочие жили в доме с размороженной отопительной системой, чтобы не замерзнуть насмерть (в хабаровской тайге давно стоят нешуточные морозы) — разбирали старый забор.

Долги по зарплате в Российской Федерации, по данным министра труда и социальной защиты Максима Топилина, озвученным на совещании при президенте РФ Владимире Путине, составляют сегодня 3,5 млрд рублей. Не получают жалованье своевременно 60 тыс. человек.

Но это — лишь официальная статистика.