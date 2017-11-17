РЖД: начата продажа билетов в плацкартные и общие вагоны

Москва, , 07:53 — REGNUM «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), дочернее общество РЖД, 17 ноября начала реализацию билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

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Таким образом глава ФПК Олег Белозеров выполнил обещание начать продажу проездных документов, данное лично премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Ранее, 3 ноября, РЖД прекратила продавать билетов в плацкартные и общие вагоны, следующие с отправлением после 1 января 2018 года в ожидании принятия антимонопольным ведомством России решения по тарифам.

РЖД предлагалось понизить тариф на 10%, железнодорожники просили напротив, поднять его на 3,9%. В итоге было принято решение о том, что тарифы на пассажирские перевозки пока не изменяются и остаются на уровне 2017 года.

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Напомним, 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, посвященным проектам и инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2018 — 2020 гг. дал поручение возобновить реализацию билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.

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