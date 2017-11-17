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Нефть: стабилизировалась в районе $61

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 17 ноября

Нефть: стабилизировалась в районе $61
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 17 ноября 2017, 07:35 — REGNUM  Торги по нефти завершились 16 ноября снижением. Цена на нефть сорта Brent снизилась до $61,24, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Если вчерашнее падение котировок сравнивать с динамикой 15 ноября, то на нефтяном рынке на часовом периоде наблюдается боковой тренд. Видимо, ожидания по сделке ОПЕК+ (30 ноября0 уже перестают оказывать влияние на цены.

Сегодня, 17 ноября, нефть сорта Brent торгуется по $61,15 (-0,33%). Покупатели будут контролировать рынок пока цена находится выше $60,50.

Учитывая, что с раннего утра подешевел доллар и снизилась доходность американских облигаций, покупатели способны закрыть день в плюсе в районе $61,85.

Напомним, 16 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,82%, до $61,36 за баррель, WTI — на 0,17%, до $55,35 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $59,54 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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