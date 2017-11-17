Москва, , 07:30 — REGNUM Торги на Мосбирже 16 ноября открылись снижением по курсам доллара и евро. Такое открытие было ожидаемым, поскольку на торгах в Азии нефть торговалась в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

По итогам дня нефть закрылась снижением, а индекс доллара ростом. Курс доллара снизился до 59,67 руб., курс евро — до 70,24 руб. Пик налоговых платежей приходится на 27 ноября.

Так что налоговый период не мог 16 ноября оказать сильную поддержку рублю при других негативных факторах. Сила рубля кроется в стабилизации рынка облигаций, потому что индекс RGBI вырос на 0,13%, до 139,72.

Проверка мистической силы рубля противостоять внешним факторам произойдет 17 ноября. Сегодня в Азии нефть торгуется в минусе на 0,28%. Доллар тоже сдал позиции своим конкурентам.

Скорее всего, ослабление доллара вызвала опубликованная статья в Wall Street Journal. В ней говорится, что специальный следователь Роберт Мюллер вызвал в суд более десятка бывших сотрудников кампании Трампа за документы, связанные с Россией.

Что касается возросшего спроса на защитные активы (йена, золото, франк), то его вызвала опубликованная статья Reuters о Северной Корее. В ней пишется, что спутниковые снимки северокорейской морской верфи, сделанные в этом месяце, указывают на то, что Пхеньян создает подводную лодку с баллистическими ракетами.

Бегство в защитные активы всегда негативно сказывается на курсе рубля, поэтому при дешевеющей нефти 17 ноября по курсу доллара ожидаю закрытие выше 60 руб., курсу евро — выше 71 руб.

Напомним, 16 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 53 коп. (-0,89%), до 59,67 руб., курс евро — на 80 коп. (-1,13%), до 70,24 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-7,89%), евро/рубль — 308.6 млн евро (-7,49%).

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