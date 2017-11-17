«Селигдар» построит в Якутии ГОК за 400 млн рублей

Якутск, , 07:05 — REGNUM Строительство горнодобывающего предприятия на базе Самолазовского месторождения в Якутии обойдётся ПАО «Селигдар» в 400 млн рублей. Соглашение о реализации проекта подписали президент компании-инвестора Константин Бейрит и замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока, за счёт реализации проекта по строительству горнодобывающего предприятия на базе Самолазовского месторождения в Якутии будет создано порядка 100 рабочих мест. Примерный объём инвестиций — 400 млн рублей.

Отметим, что Самолазовское месторождение расположено в Алданском районе Якутии в бассейне верхнего течения реки Большая Юхта.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров заявил, что компания «ДВ Энерджи», которая собиралась построить и отремонтировать в республике 14 котельных, инвестировав в проекты 464 млн рублей, утонула в бюрократии. Предприниматели сравнили Минвостокразвития РФ и Агентство инвестиционного развития Якутии с прокуратурой.