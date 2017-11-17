ТОР «Кангалассы» в Якутии — куча денег на ангары из профнастила?

п.Кангалассы, Якутия, , 07:10 — REGNUM В Якутии удивлены: вместо инновационного производства в ТОР «Кангалассы» делают краску, пластиковые окна и металлоконструкции. «Где опережающее развитие?», — недоумевают якутяне, а депутат республики Гаврил Парахин делится мнением о том, как и для чего на самом деле работает индустриальный парк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не понимаю, почему под флагом ТОР «Каннгалассы», выпускаются какие-то сэндвич панели, пластиковые окна и металлоконструкции? Где новации, где опережающее развитие?», — выражает недоумение на форуме житель Якутии.

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Причины недовольства разъясняют так: «По сути они просто сборочный цех, а все материалы закупают в Китае. Хотелось бы, чтобы нефть перерабатывали, делали из неё пластик и резину, формировали в виде профилей для окна, потом плавили песок и делали стекло, а потом только собирали окна».

Фактическим китайским производством называет и деятельность другого резидента ТОР «Кангалассы» — ООО «Бигэ» — Гаврил Парахин, выражая недоумение, зачем нужно было вообще тратить столько средств на создание территории опережающего развития, которая таковой по факту не является.

«ТОР «Кангалассы» — куча денег выделена на то, чтобы построить из профлиста несколько ангаров. В одном из этих ангаров стоит бадья под краску, в неё насыпают китайские градиенты, перемешивают, заливают в китайские пустые банки и пишут, что сделано в Якутии. И это называется производство», — высказал мнение Гаврил Парахин.

По его сведениям, на предприятии по производству акриловой краски ООО «Бигэ» трудятся молодые люди, которым сначала платили по 25 тыс. рублей в месяц, но потом зарплату подняли до 45 тыс., чтобы только они остались работать.

«Такое впечатление, когда они уходят вечером, что утром они уже не смогут прийти, отравившись этой химией, — пояснил депутат. — Во-первых, краска плохая, они её впаривают везде, заставляют АЛРОСУ покупать, во-вторых, не могут сотрудников найти. С десятой попытки нашли мальчиков и подняли сумму оплаты каждому до 45 тыс. рублей в месяц, чтобы только те остались и было видно, что производство работает».

Как сообщало ИА REGNUM, инновационному производству биосорбентов для очистки и восстановления нефтезагрязненных территорий ООО «СахаНефтеБиоСорб» не помогли с финансированием, опасаясь рисков по сбыту продукции. Как рассказала директор компании Лариса Ерофеевская, на реализацию проекта необходимо 20 млн рублей, и найти инвесторов не получается, а в выдаче кредитов ей отказали и банки, и госструктуры в виде венчурной компании «Якутия» и фонда поддержки предпринимателей.

Напомним, Счётная палата РФ в конце октября 2017 года, выявила ряд нарушений и недостатков в ходе проверки планирования и организации функционирования территорий опережающего развития. Механизмы создания и работы ТОСЭР необходимо совершенствовать, пришло также к выводу надзорное ведомство.